UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру

У ніч на 15 листопада Нью-Йорк прийме великий вечір змішаних єдиноборств. На турнірі UFC 334 головною подією стане бій за титул чемпіона UFC у важкій вазі, в якому зійдуться тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі француз Сіріл Ган та американець Джош Хокіт, а також бій за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі серед жінок, у якому зустрінуться чинна чемпіонка цієї вагової категорії - Кайла Гаррісон та колишня дворазова чемпіонка UFC Аманда Нуніс, пише УНН.

Сіріл Ган проти Джоша Гокіта: головний бій UFC 334

Головною подією турніру стане бій за титул чемпіона UFC у важкій вазі, в якому зійдуться тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі француз Сіріл Ган та американець Джош Хокіт.

Непереможений Хокіт напередодні під час пресконференції влаштував серію провокацій на адресу Гана. Претендент з'явився в захисних окулярах, нагадав французу про скандальний поєдинок із Томом Аспіналлом і пообіцяв покласти край його кар'єрі.

Хокіт вийшов на сцену в незвичайному екіпіруванні: захисних окулярах, накладці на шию та захисті паху. Таким чином американець висміяв Гана, нагадавши про претензії щодо порушень правил у попередніх поєдинках француза.

У 2025 році Ган у поєдинку з Томом Аспіналлом на UFC 321 ненавмисно влучив пальцями в очі британському чемпіону, внаслідок чого британець не міг продовжити бій, і поєдинок офіційно визнали таким, що не відбувся.

У червні 2026 року француз отримав нову нагоду поборотися за чемпіонський пояс. На турнірі UFC Freedom 250 поблизу Білого дому у Вашингтоні Ган переміг Алекса Перейру технічним нокаутом у другому раунді та завоював тимчасовий титул у важкій вазі.

Пізніше Аспіналл відмовився від повноцінного чемпіонського пояса через тривале відновлення після травми очей.

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28-річний Джош Хокіт готується до головного поєдинку UFC 334, не зазнавши жодної поразки у професійній кар’єрі. Американець виграв усі десять поєдинків у змішаних єдиноборствах, зокрема чотири виступи в UFC.

Кайла Гаррісон проти Аманди Нуніс: співголовна подія турніру

Співголовною подією стане бій за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі серед жінок, у якому зустрінуться чинна чемпіонка цієї вагової категорії - американка Кайла Гаррісон - та колишня дворазова чемпіонка UFC у найлегшій вазі серед жінок (а також колишня чемпіонка UFC у жіночій напівлегкій вазі) бразилійка Аманда Нуніс.

Спортсменки мали визначити переможця титулу ще у січні цього року, проте поєдинок зірвався через серйозну травму Гаррісон, яка потребувала хірургічного втручання.

Поєдинок підживлюється тим, що Нуніс, яку вважають найвеличнішою жінкою-бійцем в історії ММА, відновлює кар'єру після понад трирічної паузи. Вона пішла "на пенсію" непереможеною у червні 2023 року після захисту титулу проти Ірен Алдани.

Водночас Гаррісон виграла вакантний пояс у червні 2025 року на турнірі UFC 316, "задушивши" Джуліанну Пенью у другому раунді. Бій проти Нуніс стане для американки першим захистом титулу UFC.

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Решта поєдинків карду

Головний кард (початок о 4:00; 15 листопада):

Кайо Борралью - Юсрі Белгаруї;

Урош Медич - Кевін Голланд;

Білал Хасан - Луїс Гуруле.

Преліми (початок о 02:00;, 15 листопада);

Стівен Томпсон - Чарльз Радтке;

Дрю Добер - Кріс Данкан;

Джим Міллер - Терренс Маккінні;

Донте Джонсон - Сезар Алмейда.

Ранні преліми (початок о 00:00; 15 листопада):

Джаред Гордон - Мелкізаель Коста;

Мейсі Чіассон - Біа Мескіта;

Еван Елдер - Самуель Санчес.

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Де дивитися

В Україні офіційну трансляцію UFC показує Setanta Sports. Подивитися турнір можна через платформу Setanta Sports, а також на сервісах, де доступні канали компанії, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET.TV.

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