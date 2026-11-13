UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру
Київ • УНН
У Нью-Йорку 15 листопада відбудеться UFC 334 із титульними боями Ган—Хокіт та Гаррісон—Нуніс. В Україні турнір покаже Setanta Sports.
У ніч на 15 листопада Нью-Йорк прийме великий вечір змішаних єдиноборств. На турнірі UFC 334 головною подією стане бій за титул чемпіона UFC у важкій вазі, в якому зійдуться тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі француз Сіріл Ган та американець Джош Хокіт, а також бій за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі серед жінок, у якому зустрінуться чинна чемпіонка цієї вагової категорії - Кайла Гаррісон та колишня дворазова чемпіонка UFC Аманда Нуніс, пише УНН.
Сіріл Ган проти Джоша Гокіта: головний бій UFC 334
Головною подією турніру стане бій за титул чемпіона UFC у важкій вазі, в якому зійдуться тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі француз Сіріл Ган та американець Джош Хокіт.
Непереможений Хокіт напередодні під час пресконференції влаштував серію провокацій на адресу Гана. Претендент з'явився в захисних окулярах, нагадав французу про скандальний поєдинок із Томом Аспіналлом і пообіцяв покласти край його кар'єрі.
Хокіт вийшов на сцену в незвичайному екіпіруванні: захисних окулярах, накладці на шию та захисті паху. Таким чином американець висміяв Гана, нагадавши про претензії щодо порушень правил у попередніх поєдинках француза.
У 2025 році Ган у поєдинку з Томом Аспіналлом на UFC 321 ненавмисно влучив пальцями в очі британському чемпіону, внаслідок чого британець не міг продовжити бій, і поєдинок офіційно визнали таким, що не відбувся.
У червні 2026 року француз отримав нову нагоду поборотися за чемпіонський пояс. На турнірі UFC Freedom 250 поблизу Білого дому у Вашингтоні Ган переміг Алекса Перейру технічним нокаутом у другому раунді та завоював тимчасовий титул у важкій вазі.
Пізніше Аспіналл відмовився від повноцінного чемпіонського пояса через тривале відновлення після травми очей.
Трамп відзначить 80-річчя боєм UFC у Білому домі на тлі святкування 250-річчя США14.06.26, 11:13 • 15329 переглядiв
28-річний Джош Хокіт готується до головного поєдинку UFC 334, не зазнавши жодної поразки у професійній кар’єрі. Американець виграв усі десять поєдинків у змішаних єдиноборствах, зокрема чотири виступи в UFC.
Кайла Гаррісон проти Аманди Нуніс: співголовна подія турніру
Співголовною подією стане бій за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі серед жінок, у якому зустрінуться чинна чемпіонка цієї вагової категорії - американка Кайла Гаррісон - та колишня дворазова чемпіонка UFC у найлегшій вазі серед жінок (а також колишня чемпіонка UFC у жіночій напівлегкій вазі) бразилійка Аманда Нуніс.
Спортсменки мали визначити переможця титулу ще у січні цього року, проте поєдинок зірвався через серйозну травму Гаррісон, яка потребувала хірургічного втручання.
Поєдинок підживлюється тим, що Нуніс, яку вважають найвеличнішою жінкою-бійцем в історії ММА, відновлює кар'єру після понад трирічної паузи. Вона пішла "на пенсію" непереможеною у червні 2023 року після захисту титулу проти Ірен Алдани.
Водночас Гаррісон виграла вакантний пояс у червні 2025 року на турнірі UFC 316, "задушивши" Джуліанну Пенью у другому раунді. Бій проти Нуніс стане для американки першим захистом титулу UFC.
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона Двалішвілі11.11.26, 21:08 • 41433 перегляди
Решта поєдинків карду
Головний кард (початок о 4:00; 15 листопада):
- Кайо Борралью - Юсрі Белгаруї;
- Урош Медич - Кевін Голланд;
- Білал Хасан - Луїс Гуруле.
Преліми (початок о 02:00;, 15 листопада);
- Стівен Томпсон - Чарльз Радтке;
- Дрю Добер - Кріс Данкан;
- Джим Міллер - Терренс Маккінні;
- Донте Джонсон - Сезар Алмейда.
Ранні преліми (початок о 00:00; 15 листопада):
- Джаред Гордон - Мелкізаель Коста;
- Мейсі Чіассон - Біа Мескіта;
- Еван Елдер - Самуель Санчес.
“Що за купка клятих дурнів?”: глава UFC Вайт відреагував на бійку між Нурмагомедовим та Двалішвілі 13.11.26, 09:38 • 2402 перегляди
Де дивитися
В Україні офіційну трансляцію UFC показує Setanta Sports. Подивитися турнір можна через платформу Setanta Sports, а також на сервісах, де доступні канали компанії, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET.TV.
Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих 12.11.26, 17:30 • 13388 переглядiв