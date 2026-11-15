Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
Киев • УНН
Итальянские военные устанавливают на B1 Centauro конструкции против дронов. Украинские версии имеют дополнительные экраны и «капюшоны».
Итальянские военные начали оснащать колесные танки B1 Centauro специальными противодроновыми конструкциями, подобными тем, которые уже используют Вооруженные силы Украины. Ранее Италия передала часть таких боевых машин украинским военным, которые адаптировали их к угрозам современного поля боя. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
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В социальной сети X появилась фотография B1 Centauro из состава одного из кавалерийских подразделений итальянской армии. На снимке видна металлическая защитная конструкция, которая закрывает башню боевой машины сверху и с боков.
Подобные конструкции, известные как «мангалы», предназначены для дополнительной защиты бронетехники от атак беспилотников.
В то же время итальянский вариант отличается от украинского. На машинах ВСУ устанавливают не только защиту башни, но и дополнительные экраны вокруг корпуса. Кроме того, украинские военные используют сложные конструкции типа «капюшон».
Почему B1 Centauro нуждается в дополнительной защите
Колесный танк B1 Centauro оснащен 105-мм пушкой. Его броня способна выдерживать попадания 20–25-мм снарядов в лобовую проекцию и 12,7-мм пуль с других сторон.
Однако против современных ударных дронов такого бронирования недостаточно, поэтому военные вынуждены устанавливать дополнительные защитные элементы.
Как отмечает Defense Express, противодроновые конструкции все активнее применяют армии разных стран. В частности, подобную защиту уже устанавливают на бронетехнику в Польше и Китае.
Популярность таких решений объясняют их относительной дешевизной и возможностью быстро усилить защиту боевых машин без сложной модернизации.
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