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Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Італійські військові встановлюють на B1 Centauro конструкції проти дронів. Українські версії мають додаткові екрани та «капюшони».

Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося

Італійські військові почали оснащувати колісні танки B1 Centauro спеціальними протидроновими конструкціями, подібними до тих, які вже використовують Збройні сили України. Раніше Італія передала частину таких бойових машин українським військовим, які адаптували їх до загроз сучасного поля бою. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

У соціальній мережі X з'явилася фотографія B1 Centauro зі складу одного з кавалерійських підрозділів італійської армії. На знімку видно металеву захисну конструкцію, яка закриває башту бойової машини зверху та з боків.

Подібні конструкції, відомі як "мангали", призначені для додаткового захисту бронетехніки від атак безпілотників.

Водночас італійський варіант відрізняється від українського. На машинах ЗСУ встановлюють не лише захист башти, а й додаткові екрани навколо корпусу. Крім того, українські військові використовують складні конструкції типу "капюшон".

Чому B1 Centauro потребує додаткового захисту

Колісний танк B1 Centauro оснащений 105-мм гарматою. Його броня здатна витримувати влучання 20–25-мм снарядів у лобовій проєкції та 12,7-мм куль з інших боків.

Однак проти сучасних ударних дронів такого бронювання недостатньо, тому військові змушені встановлювати додаткові захисні елементи.

Як зазначає Defense Express, протидронові конструкції дедалі активніше застосовують армії різних країн. Зокрема, подібний захист уже встановлюють на бронетехніку в Польщі та Китаї.

Популярність таких рішень пояснюють їхньою відносною дешевизною та можливістю швидко посилити захист бойових машин без складної модернізації.

Українські F-16 збивають більшість реактивних дронів росії: Міноборони просить Канаду прискорити постачання 20-мм боєприпасів14.11.26, 23:03 • 12890 переглядiв

Степан Гафтко

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