Українські F-16 збивають більшість реактивних дронів росії: Міноборони просить Канаду прискорити постачання 20-мм боєприпасів
Київ • УНН
F-16 знищують значну частину російських реактивних дронів. Україна просить Канаду пришвидшити передачу 20-мм боєприпасів.
Українські винищувачі F-16 відіграють ключову роль у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками, однак для ефективної роботи їм необхідні постійні постачання 20-мм боєприпасів. Україна веде переговори з Канадою щодо пришвидшення їх передачі. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара за підсумками розмови з канадським колегою Девідом Макгінті, пише УНН.
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За словами Хмари, значну частину російських реактивних безпілотників українські військові знищують саме за допомогою винищувачів F-16.
Левова частка реактивних безпілотників знищується саме нашими F-16. 20-мм боєприпаси для літаків – критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури
Під час переговорів сторони обговорили конкретні кроки для прискорення наступної партії боєприпасів до авіаційних гармат американських винищувачів.
Україна та Канада обговорили посилення ППО і далекобійних ударів
Окремо Хмара подякував Канаді за внесок у закупівлю ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART. Ці ракети мають посилити захист українських міст від російських балістичних атак.
Міністри також обговорили нарощування далекобійних можливостей української армії.
Нарощуємо асиметричні дії проти ворога. Посилюємо наші deep strike операції по об'єктах, які працюють на війну проти України, зокрема підприємствах, де виробляється російське озброєння
Крім того, український міністр поінформував канадського колегу про ситуацію на фронті та розвиток дронових спроможностей Сил оборони.
Україна закликала партнерів зосередити підтримку на закупівлі безпілотників українського виробництва, які військові використовують як для бойових, так і для логістичних завдань.
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