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росія вивела 30 супутників для аналога Starlink, але запуск зірвався: ГУР назвало причину

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

росія розгортає систему "Рассвєт" із 30 супутників, однак два вже зійшли з орбіти. Третій запуск 2026 року скасували або перенесли.

росія вивела 30 супутників для аналога Starlink, але запуск зірвався: ГУР назвало причину

російська федерація намагається прискорити розгортання низькоорбітальної системи супутникового зв’язку "Рассвєт", яку позиціонує як аналог Starlink. Але його реалізація відбувається не без проблем, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Наразі росія вивела на орбіту 30 супутників двома партіями - 23 березня та 19 липня 2026 року. Два апарати вже зійшли з орбіти. Труднощі полягають у :

  • залежності від іноземних компонентів;
    • труднощах з виведенням супутників на цільову орбіту;
      • розробці компактних абонентських терміналів.

        Запланований на 2026 рік третій запуск апаратів, за попередніми даними, скасували або перенесли.

        Маса одного супутника становить близько 280 кг, габарити - 2,7 × 1,8 × 0,6 м. Серед ключових технологій системи - міжсупутниковий лазерний зв’язок, який дає змогу передавати трафік безпосередньо між апаратами без постійного звернення до наземної інфраструктури

         - йдеться в повідомленні ГУР.

        Основою наземного сегмента є головний центр управління в москві. Він відповідає за контроль супутників, роботу лазерних каналів і маршрутизацію трафіку. Водночас передбачено мережу наземних станцій у москві, мурманську, анадирі, ростові-на-дону, норильську, желєзноґорську та южно-сахалінську.

        Куратором проєкту є керівник "роскосмосу" дмітрій баканов. До призначення він очолював АТ "Спутниковая система "Гонец", яке співпрацювало з британською компанією OneWeb над розгортанням інфраструктури супутникового інтернету в росії. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році OneWeb припинила співпрацю з росіянами. Водночас не виключено, що під час попередньої взаємодії російська сторона могла отримати доступ до окремих технічних напрацювань і технологій, які згодом використала під час створення власної системи

        - зазначили в ГУР.

        Нагадаємо

        Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого 12 листопада повідомив, що вже кілька днів фіксуються значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.

        Це не перші зафіксовані обмеження останнім часом. Минулого разу таке сталося у жовтні. Тоді швидкість роботи Starlink/Starshield була поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний станом на 24 жовтня.

        Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив: ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували.

        Євген Устименко

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