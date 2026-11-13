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SpaceX Starship

россия вывела 30 спутников для аналога Starlink, но запуск сорвался: ГУР назвало причину

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

россия разворачивает систему "Рассвет" из 30 спутников, однако два уже сошли с орбиты. Третий запуск 2026 года отменили или перенесли.

россия вывела 30 спутников для аналога Starlink, но запуск сорвался: ГУР назвало причину

российская федерация пытается ускорить развертывание низкоорбитальной системы спутниковой связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. Но её реализация происходит не без проблем, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передаёт УНН.

Детали

В настоящее время россия вывела на орбиту 30 спутников двумя партиями - 23 марта и 19 июля 2026 года. Два аппарата уже сошли с орбиты. Трудности заключаются в:

  • зависимости от иностранных компонентов;
    • трудностях с выводом спутников на целевую орбиту;
      • разработке компактных абонентских терминалов.

        Запланированный на 2026 год третий запуск аппаратов, по предварительным данным, отменили или перенесли.

        Масса одного спутника составляет около 280 кг, габариты - 2,7 × 1,8 × 0,6 м. Среди ключевых технологий системы - межспутниковая лазерная связь, которая позволяет передавать трафик непосредственно между аппаратами без постоянного обращения к наземной инфраструктуре

        - говорится в сообщении ГУР.

        Основой наземного сегмента является главный центр управления в москве. Он отвечает за контроль спутников, работу лазерных каналов и маршрутизацию трафика. Вместе с тем предусмотрена сеть наземных станций в москве, мурманске, анадыре, ростове-на-дону, норильске, железногорске и южно-сахалинске.

        Куратором проекта является руководитель "роскосмоса" дмитрий баканов. До назначения он возглавлял АО "Спутниковая система "Гонец", которое сотрудничало с британской компанией OneWeb над развёртыванием инфраструктуры спутникового интернета в россии. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году OneWeb прекратила сотрудничество с россиянами. Вместе с тем не исключено, что во время предыдущего взаимодействия российская сторона могла получить доступ к отдельным техническим разработкам и технологиям, которые впоследствии использовала при создании собственной системы

        - отметили в ГУР.

        Напомним

        Президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого 12 ноября сообщил, что уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на оккупированных территориях действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч.

        Это не первые зафиксированные ограничения за последнее время. В прошлый раз такое произошло в октябре. Тогда скорость работы Starlink/Starshield была восстановлена до более чем 400 км/ч, связь стабильна по состоянию на 24 октября.

        Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил: вероятно, американская сторона будет ссылаться на условия военного тарифного плана для Украины, однако несколько лет эти условия никого не беспокоили.

        Евгений Устименко

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