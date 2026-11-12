Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський

Уже кілька днів фіксуються значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на ТОТ України - діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год. Українська сторона намагається з’ясувати всі обставини з американською стороною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 12 листопада за підсумками доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, пише УНН.

Були доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості - написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів".

Намагаємося з’ясувати всі обставини з американською стороною - зазначив Зеленський.

Доповнення

Це не перші зафіксовані обмеження останнім часом. Минулого разу таке сталося у жовтні. Тоді швидкість роботи Starlink/Starshield була поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний станом на 24 жовтня.

Програма Starshield - це захищена версія супутникової системи Starlink компанії SpaceX, призначена для державних і військових замовників.