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Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский

Киев • УНН

 • 10774 просмотра

Украина несколько дней фиксирует системные ограничения Starshield вдоль фронта и на ТОТ. Зеленский заявил, что это усложняет перехват дронов.

Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский

Уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на ВОТ Украины - действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинская сторона пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября по итогам докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, пишет УНН.

Были доклады министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно — действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства произошедшего, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости

- написал Зеленский в социальных сетях.

Президент подчеркнул: "Для нас речь идет прежде всего о значительном усложнении перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства поражения не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить их. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов".

Пытаемся выяснить все обстоятельства с американской стороной

- отметил Зеленский.

Дополнение

Это не первые зафиксированные ограничения за последнее время. В прошлый раз такое произошло в октябре. Тогда скорость работы Starlink/Starshield была восстановлена до более чем 400 км/ч, связь стабильна по состоянию на 24 октября.

Программа Starshield — это защищенная версия спутниковой системы Starlink компании SpaceX, предназначенная для государственных и военных заказчиков.

Юлия Шрамко

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Украина