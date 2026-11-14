Украинские F-16 сбивают большинство реактивных дронов России: Минобороны просит Канаду ускорить поставки 20-мм боеприпасов
Киев • УНН
F-16 уничтожают значительную часть российских реактивных дронов. Украина просит Канаду ускорить передачу 20-мм боеприпасов.
Украинские истребители F-16 играют ключевую роль в борьбе с российскими реактивными беспилотниками, однако для эффективной работы им необходимы постоянные поставки 20-мм боеприпасов. Украина ведёт переговоры с Канадой об ускорении их передачи. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара по итогам разговора с канадским коллегой Дэвидом Макгинти, пишет УНН.
Детали
По словам Хмары, значительную часть российских реактивных беспилотников украинские военные уничтожают именно с помощью истребителей F-16.
Львиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно нашими F-16. 20-мм боеприпасы для самолётов — критически важный ресурс. Важно максимально оперативно получать поставки, сокращать сроки и процедуры
Во время переговоров стороны обсудили конкретные шаги для ускорения следующей партии боеприпасов к авиационным пушкам американских истребителей.
Украина и Канада обсудили усиление ПВО и дальнобойных ударов
Отдельно Хмара поблагодарил Канаду за вклад в закупку ракет PAC-3 через механизм JUMPSTART. Эти ракеты должны усилить защиту украинских городов от российских баллистических атак.
Министры также обсудили наращивание дальнобойных возможностей украинской армии.
Наращиваем асимметричные действия против врага. Усиливаем наши deep strike операции по объектам, которые работают на войну против Украины, в частности по предприятиям, где производится российское вооружение
Кроме того, украинский министр проинформировал канадского коллегу о ситуации на фронте и развитии дроновых возможностей Сил обороны.
Украина призвала партнёров сосредоточить поддержку на закупке беспилотников украинского производства, которые военные используют как для боевых, так и для логистических задач.
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