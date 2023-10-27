Словакия больше не будет предоставлять оружие Украине: спикер словацкого правительства назвал причину

КИЕВ. 27 октября. УНН. Спикер правительства Словакии Петер Пеллегрини сделал заявление, в котором сказал, что Словакия не будет предоставлять больше оружие Украине, ведь уже исчерпала свои запасы. К тому же по мнению представителя словацкого правительства, в будущем ожидаются мирные переговоры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Teraz.sk.