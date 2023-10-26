Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, пише УНН з посиланням на Aktuality.sk.
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"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", - сказав Фіцо.
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25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова призначила очільника Smer-SD Роберта Фіцо головою нового коаліційного уряду, сформованого за підсумками дострокових парламентських виборів у вересні.
Як відзначали у пресі, з його вступом на посаду Словаччина стає, після Угорщини, другою країною з "Вишеградської групи" (V4), яка відмовилася від постачання зброї Україні, яка протистоїть російському військовому вторгненню.