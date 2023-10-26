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The Guardian

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Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 154425 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, пише УНН з посиланням на Aktuality.sk.

Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні

Цитата

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", - сказав Фіцо.

Доповнення

25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова призначила очільника Smer-SD Роберта Фіцо головою нового коаліційного уряду, сформованого за підсумками дострокових парламентських виборів у вересні.

Як відзначали у пресі, з його вступом на посаду Словаччина стає, після Угорщини, другою країною з "Вишеградської групи" (V4), яка відмовилася від постачання зброї Україні, яка протистоїть російському військовому вторгненню.

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