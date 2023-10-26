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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Словакии Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине

Киев • УНН

 • 154424 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, пишет УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

Премьер Словакии Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине

Цитата

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", - сказал Фицо.

Дополнение

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова назначила главу Smer-SD Роберта Фицо главой нового коалиционного правительства, сформированного по итогам досрочных парламентских выборов в сентябре.

Как отмечалось в прессе, с его вступлением в должность Словакия становится, после Венгрии, второй страной из "Вышеградской группы" (V4), отказавшейся от поставок оружия Украине, которая противостоит российскому военному вторжению.

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