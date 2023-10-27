Словаччина більше не надаватиме зброю Україні: спікер словацького уряду назвав причину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спікер уряду Словаччини Петер Пеллегріні зробив заяву, у якій сказав, що Словаччина не надаватиме більше зброю Україні, адже вже вичерпала свої запаси. До того ж на думку представника словацького уряду, у майбутньому очікуються мирні переговори. Про це пише УНН з посиланням на Teraz.sk.
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«Я не бачу в його (Роберта Фіцо - ред.) заявах нічого, що відхилялося б від того, що Словаччина якимось чином віддалятиметься від ЄС чи НАТО. Зрозуміло, що в майбутньому очікується початок мирних переговорів», — Пеллегріні сказав на пресконференції.
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Він, як зазначає видання, сприймає заяви Фіцо як ознаку того, що він відстоюватиме інтереси Словаччини при прийнятті рішень в ЄС.
Для голови Національної ради Словацької Республіки важливо, що прем’єр-міністр пішов із висновком парламентського європейського комітету, в якому йдеться, що Словацька Республіка продовжить допомагати Україні.
Проте Пеллегріні переконаний, що Словаччина вже не має можливості допомогти Україні у військовому плані. За його словами, допомога триватиме в гуманітарній сфері або в рамках іншої технічної допомоги.
"Ймовірно, це вже не буде про летальну зброю чи ракетні системи, тому що ми вже вивільнили їх із наших потужностей. Якщо Словаччина хоче підтримувати будь-які міри власної обороноздатності, вона більше не має великих можливостей для військової допомоги технічною зброєю", - сказав Пеллегріні.
Перед від'їздом на саміт Фіцо заявив Європейському комітету, що підтримає нульову військову допомогу Україні. За його словами, Кабмін готовий надати гуманітарну допомогу. Водночас він заявив, що не підтримає посилання на новий пакет санкцій проти росії, якщо не матиме аналізу наслідків у Словаччині.
Нагадаємо
Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.