Словаччина більше не надаватиме зброю Україні: спікер словацького уряду назвав причину

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спікер уряду Словаччини Петер Пеллегріні зробив заяву, у якій сказав, що Словаччина не надаватиме більше зброю Україні, адже вже вичерпала свої запаси. До того ж на думку представника словацького уряду, у майбутньому очікуються мирні переговори. Про це пише УНН з посиланням на Teraz.sk.