В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить
Киев • УНН
В столице строят две резервные переправы через Днепр из восьми запланированных. Первые будут стоить почти 4 млрд гривен.
В Киеве до конца февраля 2027 года планируют открыть две резервные переправы через Днепр. Всего в столице должны построить 8 альтернативных мостовых переходов, которые смогут частично разгрузить существующие мосты. Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник в интервью украинским СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам чиновника, строительство первых двух переправ уже начали компании "Автомагистраль-Юг" и "Автострада".
Сейчас уже строятся два мостовых перехода из восьми запланированных... До конца февраля они должны быть запущены
Новые переправы разместят рядом с действующими мостами и на одном уровне с ними. Каждая будет иметь по одной полосе движения в обоих направлениях.
Для строительства используют готовые секции, часть которых Украина получила от американских доноров и Японского агентства международного сотрудничества JICA. Также продолжаются переговоры о поставке еще 400 метров конструкций из Франции.
По словам министра, все 8 переправ смогут обеспечить 30–40% транспортного потока, который сейчас проходит через столичные мосты.
Ежедневно в Киеве совершается около 600 тысяч переездов с левого берега Днепра на правый. Наибольшая нагрузка приходится на Северный и Южный мосты.
Стоимость строительства первых двух переправ составляет почти 4 млрд гривен. Общий бюджет проекта из 8 переходов оценивают в 12,5 млрд гривен.
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