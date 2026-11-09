В Украине планируют установить 1200 мобильных укрытий, Корецкий рассказал, какие города получат их первыми
Киев • УНН
Украина просит ЕС профинансировать 1200 мобильных укрытий, генераторы, автобусы и топливо. Первыми укрытия получат Киев и прифронтовые города.
Украина рассчитывает на помощь Европейского союза в установке 1200 мобильных укрытий, поставке генераторов и автобусов для городов, страдающих от российских атак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам разговора с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Адьей Лябиб, пишет УНН.
Детали
По словам главы правительства, на первом этапе планируют установить 200 мобильных укрытий в Киеве, а еще 1000 — в крупных прифронтовых городах. Для реализации проекта Украина просит европейских партнеров помочь с финансированием.
Кроме того, правительство обратилось за дополнительными генераторами, автономными источниками питания для квартир и оборудованием для многоэтажных домов. Это должно помочь жителям переживать длительные отключения электроэнергии.
Украина просит дополнительные автобусы и топливо
Во время переговоров также обсудили поставку автобусов, которые смогут обеспечивать перевозку пассажиров даже во время блэкаутов. Для работы транспорта и резервных источников питания сформировали дополнительную потребность в дизельном топливе.
Во внешкольное время укрытия в школах будут доступны для всех — разъяснение ГСЧС24.10.26, 00:52 • 5395 просмотров
Особое внимание уделили укреплению существующих и строительству новых мостовых переправ, работе железной дороги и логистике.
Договорились совместно проработать каждое направление, определить конкретные параметры и подготовить проекты возможных решений. Запланировали на завтра повторный звонок
Премьер подчеркнул, что цель переговоров — обеспечить практическую помощь Киеву и другим крупным городам, где Россия ежедневными атаками пытается разрушить критическую инфраструктуру.
В Киеве запускают дополнительные рейсы городской электрички из-за ремонта метро и мостов: расписание27.10.26, 13:26 • 6891 просмотр