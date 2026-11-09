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В Украине планируют установить 1200 мобильных укрытий, Корецкий рассказал, какие города получат их первыми
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В Украине планируют установить 1200 мобильных укрытий, Корецкий рассказал, какие города получат их первыми

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Украина просит ЕС профинансировать 1200 мобильных укрытий, генераторы, автобусы и топливо. Первыми укрытия получат Киев и прифронтовые города.

В Украине планируют установить 1200 мобильных укрытий, Корецкий рассказал, какие города получат их первыми

Украина рассчитывает на помощь Европейского союза в установке 1200 мобильных укрытий, поставке генераторов и автобусов для городов, страдающих от российских атак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам разговора с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Адьей Лябиб, пишет УНН.

Детали

По словам главы правительства, на первом этапе планируют установить 200 мобильных укрытий в Киеве, а еще 1000 — в крупных прифронтовых городах. Для реализации проекта Украина просит европейских партнеров помочь с финансированием.

Кроме того, правительство обратилось за дополнительными генераторами, автономными источниками питания для квартир и оборудованием для многоэтажных домов. Это должно помочь жителям переживать длительные отключения электроэнергии.

Украина просит дополнительные автобусы и топливо

Во время переговоров также обсудили поставку автобусов, которые смогут обеспечивать перевозку пассажиров даже во время блэкаутов. Для работы транспорта и резервных источников питания сформировали дополнительную потребность в дизельном топливе.

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Особое внимание уделили укреплению существующих и строительству новых мостовых переправ, работе железной дороги и логистике.

Договорились совместно проработать каждое направление, определить конкретные параметры и подготовить проекты возможных решений. Запланировали на завтра повторный звонок

— сообщил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что цель переговоров — обеспечить практическую помощь Киеву и другим крупным городам, где Россия ежедневными атаками пытается разрушить критическую инфраструктуру.

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Степан Гафтко

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