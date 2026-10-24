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Во внешкольное время укрытия в школах будут доступны для всех — разъяснение ГСЧС

Киев • УНН

 • 750 просмотра

ГСЧС заявила, что постановление №1288 не вводит новых требований к укрытиям. Оно также регулирует мобильные укрытия и их заглубление.

Во внешкольное время укрытия в школах будут доступны для всех — разъяснение ГСЧС

Постановление Кабинета министров №1288 не вводит новых требований относительно использования укрытий в учреждениях образования, а упорядочивает действующие правила. Об этом рассказал директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности аппарата ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, укрытия в учреждениях дошкольного образования предназначены исключительно для защиты детей и воспитателей.

В учреждениях среднего образования во внеклассное время такие укрытия доступны для всех. Во время образовательного процесса укрытия также предусматривают возможность использования населением — по решению местных властей. Новые нормы не вводятся

— пояснил Витовецкий

Он добавил, что правительство урегулировало постановку на учет мобильных укрытий, а также разрешило заглублять такие укрытия в землю с минимизацией необходимых для этого бюрократических процедур.

Напомним

В Украине уточнили правила доступа к укрытиям, расположенным в школах и детских садах. Отныне укрываться там от обстрелов людям, которые не имеют отношения к работе в этих учреждениях, можно только по отдельному решению местных властей и при соблюдении определенных требований безопасности.

Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено01.10.26, 15:29 • 102689 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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