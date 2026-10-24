В позашкільний час укриття у школах будуть доступні для всіх - роз'яснення ДСНС

Постанова Кабінету міністрів №1288 не запроваджує нових вимог щодо використання укриттів у закладах освіти, а впорядковує чинні правила. Про розповів директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС України Віктор Вітовецький, повідомляє УНН.

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За його словами, укриття у закладах дошкільної освіти призначені виключно для захисту дітей та вихователів.

У закладах середньої освіти в позашкільний час такі укриття доступні для всіх. Під час освітнього процесу укриття теж передбачає можливість використання населенням - за рішенням місцевої влади. Нові норми не вводяться - пояснив Вітовецький

Він додав, що уряд унормував взяття на облік мобільних укриттів, а також дозволив заглиблювати такі укриття в землю з мінімізацією необхідних для цього бюрократичних процесів.

Нагадаємо

В Україні уточнили правила доступу до укриттів, розташованих у школах та дитячих садках. Відтепер ховатися там від обстрілів людям, які не мають стосунку до роботи в цих закладах можна лише за окремим рішенням місцевої влади та за дотримання визначених вимог безпеки.

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