В позашкільний час укриття у школах будуть доступні для всіх - роз'яснення ДСНС

$45.050.0350.440.13
ukenru
21:21 • 3050 перегляди
Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо ті не підпишуть мирну угоду
19:39 • 10439 перегляди
Україна запроваджує припинення вогню з 03:00 27 жовтня для гуманітарної операції в Олешках - Генштаб
19:29 • 11932 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву
18:57 • 11195 перегляди
Нові матеріали Пентагону про НЛО свідчать: над важливим об’єктом у США помітили загадкові "чорні трикутники"
18:18 • 13720 перегляди
Маск на тлі скандалу із Starlink звинуватив українські еліти у збагаченні на війні та натякнув "підкуп" політиків у США
16:46 • 18823 перегляди
Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з ОлешокVideo
16:14 • 18207 перегляди
24 жовтня у низці областей України будуть діяти графіки відключень - скільки черг буде без світла
23 жовтня, 15:24 • 17720 перегляди
Інцидент біля посольства України у Вашингтоні: у МЗС розкрили подробиці і додали - дипустанова відновлює роботу
23 жовтня, 15:08 • 15632 перегляди
Максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК більше не буде 100% - коли запровадять нові правила
23 жовтня, 14:44 • 12442 перегляди
Біля посольства України у Вашингтоні знайшли "підозрілий предмет", дороги перекрили - журналіст
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
99%
756мм
Популярнi новини
"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone23 жовтня, 13:12 • 18482 перегляди
Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють23 жовтня, 13:49 • 18636 перегляди
Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітомPhoto23 жовтня, 13:50 • 20095 перегляди
Культовий японський письменник і "бунтівний геній" Рю Муракамі помер у віці 74 років23 жовтня, 14:14 • 18871 перегляди
Топ-7 детективних фільмів, які триматимуть у напрузі до кінцяPhoto23 жовтня, 15:07 • 13261 перегляди
Публікації
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву19:29 • 11936 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 26612 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 29144 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 35638 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок23 жовтня, 07:39 • 36158 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Велика Британія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів на тренуванні, його госпіталізували18:46 • 5474 перегляди
Топ-7 детективних фільмів, які триматимуть у напрузі до кінцяPhoto23 жовтня, 15:07 • 13300 перегляди
Культовий японський письменник і "бунтівний геній" Рю Муракамі помер у віці 74 років23 жовтня, 14:14 • 18912 перегляди
Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітомPhoto23 жовтня, 13:50 • 20134 перегляди
Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють23 жовтня, 13:49 • 18674 перегляди
Актуальне
Starlink
The Guardian
Фільм
Техніка
Шахед-136

В позашкільний час укриття у школах будуть доступні для всіх - роз'яснення ДСНС

Київ • УНН

 • 102 перегляди

ДСНС заявила, що постанова №1288 не запроваджує нових вимог до укриттів. Вона також унормовує мобільні укриття та їх заглиблення.

В позашкільний час укриття у школах будуть доступні для всіх - роз'яснення ДСНС

Постанова Кабінету міністрів №1288 не запроваджує нових вимог щодо використання укриттів у закладах освіти, а впорядковує чинні правила. Про розповів директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС України Віктор Вітовецький, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, укриття у закладах дошкільної освіти призначені виключно для захисту дітей та вихователів.

У закладах середньої освіти в позашкільний час такі укриття доступні для всіх. Під час освітнього процесу укриття теж передбачає можливість використання населенням - за рішенням місцевої влади. Нові норми не вводяться

- пояснив Вітовецький

Він додав, що уряд унормував взяття на облік мобільних укриттів, а також дозволив заглиблювати такі укриття в землю з мінімізацією необхідних для цього бюрократичних процесів.

Нагадаємо

В Україні уточнили правила доступу до укриттів, розташованих у школах та дитячих садках. Відтепер ховатися там від обстрілів людям, які не мають стосунку до роботи в цих закладах можна лише за окремим рішенням місцевої влади та за дотримання визначених вимог безпеки.

Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл01.10.26, 15:29 • 102688 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоОсвіта
Школа
Кабінет Міністрів України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій