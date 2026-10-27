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В Киеве запускают дополнительные рейсы городской электрички из-за ремонта метро и мостов: расписание

Киев • УНН

 • 854 просмотра

С 27 октября Kyiv City Express усилит сообщение между берегами Днепра. С 28 октября будут курсировать 16 дополнительных рейсов в сутки.

В Киеве запускают дополнительные рейсы городской электрички из-за ремонта метро и мостов: расписание

В Киеве с 27 октября запускают дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые соединят правый и левый берега столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от "Укрзалізниці".

Решение приняли на фоне ремонтных работ на инфраструктуре метрополитена и мостов. Уже с 28 октября количество дополнительных рейсов увеличится до 16 в сутки.

Детали

По информации перевозчика, во вторник, 27 октября, в вечерний час пик назначено 10 дополнительных рейсов городской электрички. Поезда будут курсировать через Дарницкий и Северный мосты, обеспечивая дополнительное сообщение между берегами Днепра.

Маршрут будет проходить полукольцом через станции Выдубичи, Березняки, Дарница, Русановка, Левобережная, Никольская Слободка, Воскресенка, Радужный и Почайна. Движение организуют в обоих направлениях. Первый дополнительный вечерний поезд с Выдубичей отправится в 15:57, а с Почайной – в 15:59.

В "Укрзалізниці" уточнили, что на станции Выдубичи поезда будут отправляться с пути №3А, а на станциях Дарница и Почайна – с пути №3. На станции Березняки поезда в направлении Выдубичи – Дарница будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.

Билеты на дополнительные рейсы пассажиры могут приобрести в мобильном приложении Укрзалізниці.

Со среды, 28 октября, дополнительные рейсы будут курсировать как в утренние, так и в вечерние часы пик. Всего перевозчик назначил 16 дополнительных рейсов. Национальный железнодорожный перевозчик надеется, что благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал движения на полукольцевом маршруте в часы пик составит от 15 минут.

Введение дополнительных поездов должно расширить возможности передвижения между правым и левым берегами Киева в часы наибольшего пассажиропотока на период ремонтных работ на транспортной инфраструктуре столицы

- говорят в "Укрзалізниці".

Также премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что с утра уже находится на связи с городской администрацией

Он поручил Мин инфраструктуры ускорить работы, чтобы восстановить мост как можно скорее.

Правительство оказывает необходимое содействие в восстановлении. Людям нужно свободное движение с одного берега на другой. Другие мосты работают, но нагрузка на них возросла

- говорится в сообщении.

Он отметил, что зеленая линия метро работает на участке от "Сырца" до "Выдубичей". Движение поездов до станции "Красный хутор" временно приостановлено, станции на этом участке работают как укрытия. Для разгрузки красной линии запущен временный автобусный маршрут, а также увеличено количество автобусов на маршрутах, которые курсируют через Дарницкий мост. Кроме того, совместно с "Укрзалізницею" уже с сегодняшнего вечера в часы пик запланирован запуск дополнительных рейсов Kyiv City Express.

Обращаюсь к местным властям: следите за нагрузкой и при необходимости добавляйте дублирующий наземный транспорт к работающим станциям метро и городской электричке. Люди должны нормально добраться на работу и домой, пока мост восстанавливают

- добавил Корецкий.

Напомним

В ночь на 27 октября в Киеве российская ракета попала в Южный мост. На месте частично остановили метро и изменили движение автобусов.

Александра Василенко

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