У Києві запускають додаткові рейси міської електрички через ремонт метро та мостів: розклад

У Києві з 27 жовтня запускають додаткові рейси Kyiv City Express, які з'єднають правий та лівий береги столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від "Укрзалізниці".

Рішення ухвалили на тлі ремонтних робіт на інфраструктурі метрополітену та мостів. Уже з 28 жовтня кількість додаткових рейсів збільшиться до 16 на добу.

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За інформацією перевізника, у вівторок, 27 жовтня, у вечірню годину пік призначено 10 додаткових рейсів міської електрички. Поїзди курсуватимуть через Дарницький та Північний мости, забезпечуючи додаткове сполучення між берегами Дніпра.

Маршрут проходитиме півкільцем через станції Видубичі, Березняки, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Микільська Слобідка, Воскресенка, Райдужний та Почайна. Рух організують в обох напрямках. Перший додатковий вечірній поїзд із Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної – о 15:59.

В "Укрзалізниці" уточнили, що на станції Видубичі поїзди відправлятимуться з колії №3А, а на станціях Дарниця та Почайна – з колії №3. На станції Березняки поїзди в напрямку Видубичі – Дарниця прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.

Квитки на додаткові рейси пасажири можуть придбати в мобільному застосунку Укрзалізниці.

Із середи, 28 жовтня, додаткові рейси курсуватимуть як у ранкові, так і у вечірні години пік. Загалом перевізник призначив 16 додаткових рейсів. Національний залізничний перевізник сподівається, що завдяки поєднанню регулярних та додаткових поїздів інтервал руху на півкільцевому маршруті в години пік становитиме від 15 хвилин.

Запровадження додаткових поїздів має розширити можливості пересування між правим і лівим берегами Києва в години найбільшого пасажиропотоку на період ремонтних робіт на транспортній інфраструктурі столиці - говорять в "Укрзалізниці".

Також прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що зранку вже на зв'язку з міською адміністрацією

Він доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше.

Уряд надає необхідне сприяння у відновленні. Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що зелена лінія метро працює на ділянці від "Сирця" до "Видубичів". Рух поїздів до станції "Червоний хутір" тимчасово призупинено, станції на цій ділянці працюють як укриття. Для розвантаження червоної лінії запущено тимчасовий автобусний маршрут, а також збільшено кількість автобусів на маршрутах, які курсують через Дарницький міст. Крім того, спільно з "Укрзалізницею" вже з сьогоднішнього вечора в години пік заплановано запуск додаткових рейсів Kyiv City Express.

Звертаюся до місцевої влади: стежте за навантаженням і за потреби додавайте дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички. Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють - додав Корецький.

Нагадаємо

У ніч 27 жовтня в Києві російська ракета влучила в Південний міст. На локації частково зупинили метро та змінили рух автобусів.