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Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до Росії

Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до Росії

Київ • УНН

 • 34450 перегляди

Словаччина відмовилася підписати заяву, що засуджує продаж ракет Північною Кореєю Росії, посилаючись на недостатність доказів.

Словаччина не підписала декларацію, що засуджує постачання північнокорейських ракет до Росії. Влада виправдовується "відсутністю доказів". Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Словаччини, повідомляє УНН з посиланням на видання Aktuality.sk.

До міністерства закордонних справ Словаччини було направлено текст, який не можна коментувати. У ньому явно містяться результати, які необхідно спочатку вивчити. Наша сторона не має такої інформації, яка б підтвердила походження балістичних ракет

сказано в заяві відомства.

Деталі

Уточнюється, що якщо санкції Ради безпеки ООН, які передбачають ембарго на постачання північнокорейської зброї, було порушено, то Словаччина очікує на відповідні висновки від Радбезу.

У міністерстві додали, що уважно стежитимуть за розвитком подій у цьому питанні і приєднаються до ініціативи, щойно будуть отримані "неспростовні докази".

Нагадаємо

47 країн підписали декларацію, яка засуджує постачання північнокорейських балістичних ракет Росії та використання їх у війні проти України.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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