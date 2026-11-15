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Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29

Киев • УНН

 • 15666 просмотра

Польша договаривается о передаче Украине двух МиГ-29 в обмен на технологии обнаружения дронов. Украинские акустические системы уже испытывают в Польше.

Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29

Польша заинтересована в украинских технологиях обнаружения и уничтожения российских беспилотников в обмен на передачу Украине двух истребителей МиГ-29. Особое внимание польские военные уделяют акустическим системам, способным распознавать вражеские дроны по звуку двигателей. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время недавнего визита в Киев заявил, что стороны согласовывают последние детали договорённости.

Среди украинских разработок, которые могут заинтересовать Варшаву, — акустические комплексы компании Zvook. Они используют искусственный интеллект для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и других воздушных целей по характерному звуку.

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В частности, система Zvook Tracking способна определять направление движения цели и передавать информацию средствам поражения. По данным разработчиков, доля ложных срабатываний составляет менее 2%.

Компания также создала компактный детектор Zvook NW0, который обнаруживает FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, на расстоянии 150–450 метров. Такие системы уже используют отдельные подразделения Национальной гвардии Украины.

Украинские технологии уже испытывают в Польше

Демонстрационные испытания акустических систем состоялись в польском городе Устка при участии представителей оборонного ведомства.

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Кроме того, в октябре 2026 года украинскую систему интегрировали с комплексом управления Leonardo C2 Falcon Shield. Во время испытаний она отследила беспилотник типа "Шахед" на расстоянии 2,2 км, продемонстрировав точность, близкую к радиолокационной.

Генеральный директор Zvook Марьян Сулим подчеркнул, что Польша стремится внедрить проверенные в боевых условиях системы в течение нескольких месяцев, а не лет.

В то же время окончательный перечень технологий, которые Украина может передать Польше в рамках договорённости по МиГ-29, пока не объявлен.

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Степан Гафтко

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