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Приложение "Воздушная тревога" снова показывает вражеские цели, но есть нововведение - Минцифры

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Приложение «Воздушная тревога» снова отслеживает движение вражеских целей после усиления защиты. Для доступа требуется верификация через «Дія».

Приложение "Воздушная тревога" снова показывает вражеские цели, но есть нововведение - Минцифры

Работу приложения "Воздушная тревога" восстановили с возможностью отслеживать движение вражеских целей, но с нововведениями. Об этом сообщили в Минцифры 13 ноября, пишет УНН.

Работу приложения "Воздушная тревога" восстановили: отслеживайте движение вражеских целей. Команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифры провели аудит системы и усилили защиту на всех уровнях. По требованию Воздушных сил ВСУ добавили авторизацию через "Дія". Цель — чтобы эти данные видели только верифицированные пользователи, а враг не мог ими воспользоваться

- сообщили в Минцифры.

Как подчеркнули в министерстве, ""Дія" не передает приложению персональные данные: она лишь подтверждает, что пользователь прошел верификацию". ""Воздушная тревога" также не собирает и не хранит личную информацию", — отметили в Минцифры. 

"Для всех остальных функций авторизация не нужна — отображения уровней опасности, уведомлений о тревогах или возможности просматривать укрытия на карте", — говорится в сообщении.

В Минцифры посоветовали: "Обновляйте приложение "Воздушная тревога" в Google Play или AppStore, проходите авторизацию через "Дія" и доверяйте только проверенной информации об угрозах от Воздушных сил".

Как узнать о воздушной тревоге, пока приложение не работает - объяснение Минцифры02.11.26, 11:04 • 4184 просмотра

Юлия Шрамко

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