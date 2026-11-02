Как узнать о воздушной тревоге, пока приложение не работает - объяснение Минцифры

Пока приложение "Тревога!" не работает, узнать о воздушной опасности можно через экстренные уведомления с помощью настроек в смартфоне, а также сирен и официальных каналов Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Уведомления

Для того чтобы получать уведомления о воздушной тревоге, в Минцифры советуют включить экстренные уведомления на смартфоне.

"Государственная система экстренного оповещения отправляет сигналы об опасности игнорируя режимы тишины на вашем устройстве. Это гарантирует, что вы услышите тревогу мгновенно, чтобы вовремя спуститься в укрытие", – говорится в сообщении министерства.

Что делать владельцам iPhone

Владельцам iPhone нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Уведомления", прокрутить экран вниз и включить переключатели в разделе "Экстренные оповещения".

Как настроить владельцам Android

В свою очередь, для владельцев Android настройки могут отличаться в зависимости от устройства. Обычно нужно найти раздел "Пароли и безопасность" или "Безопасность и экстренные ситуации", открыть "Экстренные уведомления" и активировать их. На некоторых смартфонах соответствующий пункт расположен в настройках местоположения.

Другие способы

В то же время сирены и другие системы оповещения также работают.

"Услышали сигнал воздушной тревоги или получили официальное сообщение о ней — немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до официального отбоя", – подчеркивают в министерстве.

В Министерстве цифровой трансформации Украины также подчеркивают, что информацию о воздушных угрозах и движении вражеских целей следует получать исключительно исключительно из официальных каналов Воздушных сил ВСУ в Telegram, WhatsApp, Viber.

Также в Киеве уведомления о воздушной тревоге в приложении "Киев Цифровой" работают в штатном режиме.

Напомним

Вечером 1 ноября жители Киева и других регионов начали получать через приложение "Воздушная тревога" необычные предупреждения о ядерной и химической угрозе, а также опасности уличных боев. Мониторинговые каналы сообщают о вероятной хакерской атаке на приложение.

В ночь на 2 ноября мобильное приложение "Воздушная тревога" постепенно начало восстанавливать работу после кибератаки, сообщили разработчики.