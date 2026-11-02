Як дізнатися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок - пояснення Мінцифри

Поки застосунок "Тривога!" не працює, дізнатися про повітряну небезпеку можна через екстрені сповіщення за допомогою налаштувань у смартфоні, а також сирен та офіційних каналів Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Сповіщення

Для того, аби отримувати сповіщення про повітряну тривогу, у Мінцифрі радять увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні.

"Державна система екстрених оповіщень надсилає сигнали про небезпеку ігноруючи режими тиші на вашому пристрої. Це гарантує, що ви почуєте тривогу миттєво, щоб вчасно спуститися в укриття", – йдеться у дописі міністерства.

Що робити власникам iPhone

Для власників iPhone потрібно відкрити "Параметри", перейти до розділу "Сповіщення", прокрутити екран донизу й увімкніть повзунки в розділі "Екстренні оповістки".

Як налаштувати власникам Android

Натомість для власників Android налаштування можуть відрізнятися залежно від пристрою. Зазвичай потрібно знайти розділ "Паролі та безпека" або "Безпека та екстрені ситуації", відкрити "Екстрені сповіщення" й активувати їх. На деяких смартфонах відповідний пункт розміщений у налаштуваннях місцезнаходження..

Інші способи

Водночас сирени та інші системи оповіщення також працюють.

"Почули сигнал повітряної тривоги чи отримали офіційне повідомлення про неї — негайно прямуйте до найближчого укриття й залишайтеся там до офіційного відбою", – наголошують у міністерстві.

У Міністерстві цифрової трансформації України також наголошуть, що інформацію про повітряні загрози та рух ворожих цілей варто отримувати виключно виключно з офіційних каналів Повітряних Сил ЗСУ в Telegram, WhatsApp, Viber.

Також у Києві сповіщення про повітряну тривогу в застосунку "Київ Цифровий" працюють у штатному режимі.

Нагадаємо

Увечері 1 листопада жителі Києва й інших регіонів почали отримувати через застосунок "Повітряна тривога" незвичні попередження про ядерну та хімічну загрозу, а також небезпеку вуличних боїв. Моніторингові канали повідомляють про ймовірну хакерську атаку на застосунок.

У ніч на 2 листопада мобільний застосунок "Повітряна тривога" поступово почав відновлювати роботу після кібератаки, повідомили розробники.