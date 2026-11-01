Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"

Увечері 1 листопада мешканці Києва почали отримувати через застосунок "Повітряна тривога" незвичні попередження про ядерну та хімічну загрозу, а також небезпеку вуличних боїв. Моніторингові канали повідомляють про ймовірну хакерську атаку на застосунок, пише УНН.

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У соціальних мережах поширюють скриншоти карти повітряних тривог, на якій поблизу Києва одночасно з'явилися позначки різних типів небезпеки, зокрема радіаційної та хімічної.

Екскерівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також припустив, що причиною незвичних повідомлень могло стати стороннє втручання в роботу застосунку.

Коваленко прокоментував можливу кібератаку

Міг статися несанкціонований доступ до застосунку повітряних тривог. Це може бути кібератака. Чекайте на офіційні повідомлення – заявив Коваленко.

Водночас офіційного підтвердження зламу застосунку та інформації про причетних до ймовірної атаки наразі немає.

Жодної радіаційної загрози в Україні немає, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Мешканцям Києва рекомендують стежити за офіційними повідомленнями Київської міської військової адміністрації, ДСНС та Повітряних сил ЗСУ й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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