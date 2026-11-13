США закликають власників BMW паркувати авто на відкритому повітрі через ризик займання - про які моделі мова

REUTERS/Bob Strong

Національне управління безпеки дорожнього руху США закликало власників понад 720 000 автомобілів BMW паркувати їх на відкритому повітрі через ризик займання — до моменту проведення необхідного ремонту, передає УНН із посиланням на Reuters.

У п'ятницю компанія BMW оголосила про відкликання 720 796 автомобілів через небезпеку виникнення пожежі, навіть коли транспортні засоби припарковані та вимкнені.

За даними NHTSA, ці автомобілі вже відкликали у 2024 році через несправність водяного насоса; тепер вони потребують повторного ремонту. Управління радить власникам "паркувати свої автомобілі на відкритому просторі, подалі від будівель та інших транспортних засобів, доки не буде виконано ремонт".

BMW наразі працює над усуненням несправності. Компанії відомо про 10 випадків займання, які, ймовірно, пов’язані з цією проблемою і сталися вже після того, як автомобілі пройшли ремонт у межах відкликання 2024 року.

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Як пояснили в NHTSA, через неналежну герметизацію електричного роз’єму на водяному насосі всередину може потрапити вода, що призведе до короткого замикання та підвищить ризик пожежі. NHTSA повідомила, що наведені нижче транспортні засоби слід паркувати на відкритому повітрі, доки не буде виконано ремонт:

• BMW 3-ї серії (2012–2016 рр.)

• BMW 5-ї серії (2012–2016 рр.)

• BMW X1 (2012–2015 рр.)

• BMW Z4 (2012–2016 рр.)

• BMW X3 (2013–2017 рр.)

• BMW 2-ї серії (купе, 2014–2016 рр.)

• BMW 3-ї серії (універсал, 2014–2016 рр.)

• BMW 328xi Gran Turismo (2014–2016 рр.)

• BMW 4-ї серії (кабріолет, 2014–2016 рр.)

• BMW 4-ї серії (купе, 2014–2016 рр.)

• BMW 2-ї серії (кабріолет, 2015–2016 рр.)

• BMW 4-ї серії (Gran Coupé, 2015–2016 рр.)

• BMW X4 (2015–2018 рр.)

• BMW X5 xDrive40e (2016–2018 рр.)

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