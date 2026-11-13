США закликають власників BMW паркувати авто на відкритому повітрі через ризик займання - про які моделі мова

$45.380.0650.340.14
ukenru
17:37 • 9894 перегляди
Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень
16:22 • 5852 перегляди
Роберт Паттінсон став фаворитом на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІ
15:50 • 16879 перегляди
Генерал СБУ Дука закликав Раду створити ТСК для розслідування причетності керівництва НАБУ та САП до корупції
15:38 • 17121 перегляди
Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia
15:19 • 11660 перегляди
"Підстав для паніки немає": міністр оцінив, чи загрожує дефіцит соняшникової олії на тлі ударів рф
15:16 • 15062 перегляди
Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні
13:33 • 21376 перегляди
"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
13:16 • 18634 перегляди
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
12:59 • 15239 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
13 листопада, 12:25 • 15412 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
4м/с
96%
738мм
Популярнi новини
Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони13 листопада, 10:06 • 10697 перегляди
У кремлі очікують новий раунд мирних переговорів "досить швидко"13 листопада, 10:34 • 10384 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн13 листопада, 12:24 • 24881 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 27994 перегляди
Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля14:34 • 14666 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 28016 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 38833 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 40599 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 38531 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 39325 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Антоніу Кошта
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Польща
Реклама
УНН Lite
США закликають власників BMW паркувати авто на відкритому повітрі через ризик займання - про які моделі мова18:43 • 6 перегляди
Шапаренко погано почувається, Бондар трохи втомлений - Мальдера про стан гравців перед матчем з Північною Ірландією17:52 • 1680 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн13 листопада, 12:24 • 24911 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 27240 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 27954 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення

США закликають власників BMW паркувати авто на відкритому повітрі через ризик займання - про які моделі мова

Київ • УНН

 • 0 перегляди

BMW повторно відкликає 720 796 автомобілів через ризик пожежі. Власникам радять паркувати авто просто неба до ремонту.

США закликають власників BMW паркувати авто на відкритому повітрі через ризик займання - про які моделі мова
REUTERS/Bob Strong

Національне управління безпеки дорожнього руху США закликало власників понад 720 000 автомобілів BMW паркувати їх на відкритому повітрі через ризик займання — до моменту проведення необхідного ремонту, передає УНН із посиланням на Reuters.

У п'ятницю компанія BMW оголосила про відкликання 720 796 автомобілів через небезпеку виникнення пожежі, навіть коли транспортні засоби припарковані та вимкнені.

За даними NHTSA, ці автомобілі вже відкликали у 2024 році через несправність водяного насоса; тепер вони потребують повторного ремонту. Управління радить власникам "паркувати свої автомобілі на відкритому просторі, подалі від будівель та інших транспортних засобів, доки не буде виконано ремонт".

BMW наразі працює над усуненням несправності. Компанії відомо про 10 випадків займання, які, ймовірно, пов’язані з цією проблемою і сталися вже після того, як автомобілі пройшли ремонт у межах відкликання 2024 року.

BMW відмовилася надати службове авто новому ультраправому спікеру Саксонії-Ангальт09.10.26, 13:28 • 12457 переглядiв

Як пояснили в NHTSA, через неналежну герметизацію електричного роз’єму на водяному насосі всередину може потрапити вода, що призведе до короткого замикання та підвищить ризик пожежі. NHTSA повідомила, що наведені нижче транспортні засоби слід паркувати на відкритому повітрі, доки не буде виконано ремонт:

• BMW 3-ї серії (2012–2016 рр.)

• BMW 5-ї серії (2012–2016 рр.)

• BMW X1 (2012–2015 рр.)

• BMW Z4 (2012–2016 рр.)

• BMW X3 (2013–2017 рр.)

• BMW 2-ї серії (купе, 2014–2016 рр.)

• BMW 3-ї серії (універсал, 2014–2016 рр.)

• BMW 328xi Gran Turismo (2014–2016 рр.)

• BMW 4-ї серії (кабріолет, 2014–2016 рр.)

• BMW 4-ї серії (купе, 2014–2016 рр.)

• BMW 2-ї серії (кабріолет, 2015–2016 рр.)

• BMW 4-ї серії (Gran Coupé, 2015–2016 рр.)

• BMW X4 (2015–2018 рр.)

• BMW X5 xDrive40e (2016–2018 рр.)

BMW M випустила мільйонний автомобіль - ювілейним став яскравий седан M303.10.26, 17:57 • 9603 перегляди

Антоніна Туманова

СвітУНН LiteАвто
Пожежі
Техніка
Reuters
Сполучені Штати Америки