США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь

REUTERS/Bob Strong

Национальное управление безопасности дорожного движения США призвало владельцев более 720 000 автомобилей BMW парковать их на открытом воздухе из-за риска возгорания — до проведения необходимого ремонта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В пятницу компания BMW объявила об отзыве 720 796 автомобилей из-за опасности возникновения пожара, даже когда транспортные средства припаркованы и выключены.

По данным NHTSA, эти автомобили уже отзывались в 2024 году из-за неисправности водяного насоса; теперь им требуется повторный ремонт. Управление советует владельцам «парковать свои автомобили на открытом пространстве, вдали от зданий и других транспортных средств, пока не будет выполнен ремонт».

BMW в настоящее время работает над устранением неисправности. Компании известно о 10 случаях возгорания, которые, вероятно, связаны с этой проблемой и произошли уже после того, как автомобили прошли ремонт в рамках отзыва 2024 года.

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Как пояснили в NHTSA, из-за ненадлежащей герметизации электрического разъема на водяном насосе внутрь может попасть вода, что приведет к короткому замыканию и повысит риск пожара. NHTSA сообщило, что перечисленные ниже транспортные средства следует парковать на открытом воздухе, пока не будет выполнен ремонт:

• BMW 3-й серии (2012–2016 гг.)

• BMW 5-й серии (2012–2016 гг.)

• BMW X1 (2012–2015 гг.)

• BMW Z4 (2012–2016 гг.)

• BMW X3 (2013–2017 гг.)

• BMW 2-й серии (купе, 2014–2016 гг.)

• BMW 3-й серии (универсал, 2014–2016 гг.)

• BMW 328xi Gran Turismo (2014–2016 гг.)

• BMW 4-й серии (кабриолет, 2014–2016 гг.)

• BMW 4-й серии (купе, 2014–2016 гг.)

• BMW 2-й серии (кабриолет, 2015–2016 гг.)

• BMW 4-й серии (Gran Coupé, 2015–2016 гг.)

• BMW X4 (2015–2018 гг.)

• BMW X5 xDrive40e (2016–2018 гг.)

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