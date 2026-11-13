США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь
Киев • УНН
BMW повторно отзывает 720 796 автомобилей из-за риска возгорания. Владельцам рекомендуют парковать автомобили на открытом воздухе до проведения ремонта.
Национальное управление безопасности дорожного движения США призвало владельцев более 720 000 автомобилей BMW парковать их на открытом воздухе из-за риска возгорания — до проведения необходимого ремонта, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В пятницу компания BMW объявила об отзыве 720 796 автомобилей из-за опасности возникновения пожара, даже когда транспортные средства припаркованы и выключены.
По данным NHTSA, эти автомобили уже отзывались в 2024 году из-за неисправности водяного насоса; теперь им требуется повторный ремонт. Управление советует владельцам «парковать свои автомобили на открытом пространстве, вдали от зданий и других транспортных средств, пока не будет выполнен ремонт».
BMW в настоящее время работает над устранением неисправности. Компании известно о 10 случаях возгорания, которые, вероятно, связаны с этой проблемой и произошли уже после того, как автомобили прошли ремонт в рамках отзыва 2024 года.
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Как пояснили в NHTSA, из-за ненадлежащей герметизации электрического разъема на водяном насосе внутрь может попасть вода, что приведет к короткому замыканию и повысит риск пожара. NHTSA сообщило, что перечисленные ниже транспортные средства следует парковать на открытом воздухе, пока не будет выполнен ремонт:
• BMW 3-й серии (2012–2016 гг.)
• BMW 5-й серии (2012–2016 гг.)
• BMW X1 (2012–2015 гг.)
• BMW Z4 (2012–2016 гг.)
• BMW X3 (2013–2017 гг.)
• BMW 2-й серии (купе, 2014–2016 гг.)
• BMW 3-й серии (универсал, 2014–2016 гг.)
• BMW 328xi Gran Turismo (2014–2016 гг.)
• BMW 4-й серии (кабриолет, 2014–2016 гг.)
• BMW 4-й серии (купе, 2014–2016 гг.)
• BMW 2-й серии (кабриолет, 2015–2016 гг.)
• BMW 4-й серии (Gran Coupé, 2015–2016 гг.)
• BMW X4 (2015–2018 гг.)
• BMW X5 xDrive40e (2016–2018 гг.)
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