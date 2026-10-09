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Техника

BMW отказалась предоставить служебный автомобиль новому ультраправому спикеру Саксонии-Анхальт

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

BMW отменила лизинг служебного автомобиля для Тобиаса Рауша после его избрания спикером ландтага Саксонии-Анхальт. Причин концерн не назвал.

BMW отказалась предоставить служебный автомобиль новому ультраправому спикеру Саксонии-Анхальт

Немецкий автоконцерн BMW отозвал предложение о лизинге служебного автомобиля для нового председателя ландтага Саксонии-Анхальт Тобиаса Рауша, представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что штаб-квартира мюнхенского автопроизводителя отозвала предложение 6 октября — в тот же день, когда политик от партии "Альтернатива для Германии" Тобиас Рауш был избран председателем земельного парламента.

BMW не назвала никаких причин для отзыва предложения.

Группа BMW принципиально не комментирует отношения с клиентами

- заявил представитель концерна изданию.

За несколько дней до этого генеральный директор BMW Милан Неделкович в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя деятельность AfD, заявил, что правый популизм и национализм "являются ядом для открытого мира экономической площадки, который живет благодаря мировой торговле".

В Германии впервые политик от ультраправой АдГ стал главой федеральной земли06.10.26, 14:16 • 4330 просмотров

В четверг вечером заместитель председателя парламентской фракции AfD в Бундестаге Беатрикс фон Шторх отреагировала на ситуацию в соцсети X, обратившись на английском к генеральному директору Tesla Илону Маску: "Илон Маск, была бы Tesla готова предоставить ему служебный автомобиль?".

Сначала Рауш будет пользоваться BMW 7-й серии, который принадлежал его предшественнику из Христианско-демократического союза (ХДС). Однако срок действия лизингового договора истекает в ноябре. Если к тому времени ландтаг не найдет замену, Рауш может остаться без служебного автомобиля.

По информации администрации, предложение BMW было единственным от крупного немецкого автопроизводителя. От Mercedes или Audi предложений пока не поступало. До сих пор BMW обеспечивала значительную часть автопарка ландтага и правительства федеральной земли.

Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц02.10.26, 04:55 • 19464 просмотра

Ольга Розгон

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