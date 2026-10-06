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В Германии впервые политик от ультраправой АдГ стал главой федеральной земли

Киев • УНН

 • 438 просмотра

35-летнего Тобиаса Рауша от АдГ избрали председателем парламента Саксонии-Анхальт. Его поддержали 48 депутатов из 83.

В Германии впервые политик от ультраправой АдГ стал главой федеральной земли

Главой парламента федеральной земли Саксония-Анхальт избрали 35-летнего Тобиаса Рауша, представляющего «Альтернативу для Германии». Он стал первым в Германии политиком от АдГ, занявшим такую должность. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Голосование состоялось на учредительной сессии новоизбранного парламента в Магдебурге. Кандидатуру Рауша поддержали 48 депутатов, еще 29 проголосовали против, а пятеро депутатов воздержались.

Ультраправая АдГ и левопопулистский «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) вместе имеют 44 из 83 мест в ландтаге Саксонии-Анхальт. Там также представлены партии ХДС, СДПГ, «Союз-90»/«Зеленые» и Левая партия.

Ранее Рауш пригрозил распустить парламент и провести новые выборы, если голосование по его назначению на должность главы парламента провалится.

И ультраправые, и левые популисты выступают за переговоры с москвой, против поддержки Украины и за возобновление закупок российского сырья.

Партия AfD одержала историческую победу на земельных выборах в Германии06.09.26, 20:57 • 10658 просмотров

Ольга Розгон

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