В Германии впервые политик от ультраправой АдГ стал главой федеральной земли
Киев • УНН
35-летнего Тобиаса Рауша от АдГ избрали председателем парламента Саксонии-Анхальт. Его поддержали 48 депутатов из 83.
Главой парламента федеральной земли Саксония-Анхальт избрали 35-летнего Тобиаса Рауша, представляющего «Альтернативу для Германии». Он стал первым в Германии политиком от АдГ, занявшим такую должность. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Голосование состоялось на учредительной сессии новоизбранного парламента в Магдебурге. Кандидатуру Рауша поддержали 48 депутатов, еще 29 проголосовали против, а пятеро депутатов воздержались.
Ультраправая АдГ и левопопулистский «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) вместе имеют 44 из 83 мест в ландтаге Саксонии-Анхальт. Там также представлены партии ХДС, СДПГ, «Союз-90»/«Зеленые» и Левая партия.
Ранее Рауш пригрозил распустить парламент и провести новые выборы, если голосование по его назначению на должность главы парламента провалится.
И ультраправые, и левые популисты выступают за переговоры с москвой, против поддержки Украины и за возобновление закупок российского сырья.
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