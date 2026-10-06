У Німеччині вперше політик від ультраправої АдН став главою федеральної землі
Київ • УНН
35-річного Тобіаса Рауша від АдН обрали головою парламенту Саксонії-Ангальт. Його підтримали 48 депутатів із 83.
Головою парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт обрали 35-річного Тобіаса Рауша, який представляє "Альтернативу для Німеччини". Він став першим у Німеччині політиком від АдН, який обійняв таку посаду. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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Голосування відбулося на установчій сесії новообраного парламенту в Магдебурзі. Кандидатуру Рауша підтримали 48 депутатів, ще 29 проголосували проти, а п’ятеро депутатів утрималися.
Ультраправа АдН і лівопопулістський "Союз за соціальну справедливість і розумну економіку" (BSW) разом мають 44 із 83 місць у ландтазі Саксонії-Ангальт. Там також представлені партії ХДС, СДПН, "Союз-90"/"Зелені" та Ліва партія.
Раніше Рауш пригрозив розпустити парламент і провести нові вибори, якщо голосування за його призначення на посаду глави парламенту провалиться.
І ультраправі, і ліві популісти виступають за переговори з москвою, проти підтримки України та за відновлення закупівель російської сировини.
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