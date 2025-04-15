Соціал-демократична партія Німеччини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19359 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133866 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126666 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125187 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127809 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192333 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Німеччині урядова коаліція повідомила, якими бачить відносини із США

Коаліційна угода в Німеччині підкреслює, що відносини зі США залишаються вкрай важливими. Німеччина прагне тісної співпраці з Північною Америкою, Канадою та Великою Британією.

Політика • 9 квітня, 15:12 • 12406 перегляди

У Німеччині оголосили про формування коаліції та представили угоду: Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні

ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.

Політика • 9 квітня, 14:00 • 9430 перегляди

У Німеччині ХДС вперше за 60 років отримає контроль над МЗС, Пісторіус залишиться в Міноборони - ЗМІ

Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

Політика • 9 квітня, 13:11 • 10540 перегляди

Коаліційні переговори у Німеччині наблизились до фінішу на тлі митного тиску США - DPA

Переговори про формування коаліції між ХДС/ХСС та СДПН вийшли на фінальну стадію через глобальну невизначеність, викликану митною політикою США. Економіка Німеччини може постраждати від збільшення імпортних мит.

Політика • 8 квітня, 12:59 • 7054 перегляди

Штайнмаєр офіційно відправив у відставку Шольца та його уряд

Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.

Політика • 25 березня, 20:45 • 12651 перегляди

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні - ЗМІ

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Також передбачено 8,3 млрд євро на 2026-2029 роки.

Війна • 21 березня, 14:21 • 13383 перегляди

Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма": що це означає

У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", що дасть змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та інфраструктури. Реформа передбачає створення інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро.

Новини Світу • 18 березня, 15:44 • 15890 перегляди

Віцеканцлер Німеччини вимагає швидкого надання трьох мільярдів євро для оборони України

Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.

Війна • 1 березня, 13:45 • 32607 перегляди

Мерц несподівано зустрівся з Макроном у Парижі: мали обговорювати позицію США щодо війни в Україні

Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц здійснив свій перший закордонний візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Консервативний блок отримав 208 місць у Бундестазі, але цього недостатньо для формування уряду.

Політика • 27 лютого, 06:35 • 27467 перегляди

В Німеччині обговорюють можливість виділення 200 млрд євро на оборону

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц веде переговори щодо виділення 200 млрд євро на оборонні потреби. Новий пакет буде вдвічі більшим за попередній та потребує обходу конституційних обмежень.

Новини Світу • 25 лютого, 13:01 • 22773 перегляди

Німецькі акції та євро зростають після перемоги Мерца на національних виборах у ФРН

Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2. 8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.

Новини Світу • 24 лютого, 10:50 • 21057 перегляди

Мерц сумнівається у майбутньому існування НАТО

Фрідріх Мерц, переможець виборів до Бундестагу, висловив сумніви щодо майбутнього НАТО у його нинішньому вигляді. Він припустив можливість створення незалежної європейської оборонної структури замість Альянсу.

Політика • 24 лютого, 07:22 • 40962 перегляди

Блок Мерца офіційно переміг на парламентських виборах у Німеччині

За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%.

Політика • 24 лютого, 03:23 • 27746 перегляди

Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.

Політика • 24 лютого, 00:11 • 24740 перегляди

"Німці втомилися від політики, позбавленої здорового глузду" - Трамп привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Президент США Дональд Трамп привітав із перемогою лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. За його словами, німці втомилися від політики, "позбавленої здорового глузду".

Політика • 23 лютого, 20:21 • 28913 перегляди

Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою

Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.

Новини Світу • 23 лютого, 19:17 • 26450 перегляди

Результати виборів у Німеччині, прогноз екзит-полів: ХДС/ХСС виграє, АдН претендує на друге місце

За даними екзит-полів, ХДС/ХСС перемагає на дострокових виборах 2025 року з 29% голосів. АдН несподівано посідає друге місце з 19,5%, а правляча СДПН падає до історичного мінімуму.

Новини Світу • 23 лютого, 17:44 • 39268 перегляди

Німеччина голосує на дострокових виборах: чотири кандидати змагаються за владу

У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.

Новини Світу • 23 лютого, 08:00 • 79147 перегляди

Лідери парламентських перегонів у Німеччині провели останні дебати: згадали про Україну

Лідери парламентських перегонів у Німеччині Фрідріх Мерц та Олаф Шольц провели фінальні дебати перед виборами. Обговорювали міграцію, економіку та підтримку України, де Шольц застеріг від надмірних витрат.

Політика • 20 лютого, 10:55 • 24358 перегляди

Вибори в Німеччині 23 лютого: що зміниться для України

У Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу, де головна боротьба точиться між Мерцем і Шольцем. Результати можуть вплинути на військову допомогу Україні та політику щодо українських біженців.

Політика • 19 лютого, 12:14 • 289232 перегляди

Хто лідирує в перегонах на посаду канцлера Німеччини за 4 дні до голосування - нові дані опитування

За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц випереджає чинного канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц має значну перевагу в питаннях міграції, безпеки та економіки.

Новини Світу • 19 лютого, 11:21 • 107800 перегляди

Мерц випереджає Шольца за рейтингом перед теледебатами у Німеччині

За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц міг би отримати 24% голосів на посаду канцлера, тоді як Олаф Шольц - 16%. Мерц лідирує в оцінках компетентності з більшості політичних питань.

Новини Світу • 9 лютого, 11:15 • 35948 перегляди

Ексканцлера Німеччини Шредера госпіталізували з "вигорянням"

80-річного Герхарда Шредера госпіталізували з важким синдромом вигоряння. Лікарі діагностували у колишнього канцлера Німеччини проблеми з пам'яттю, концентрацією та сном.

Новини Світу • 4 лютого, 13:11 • 22615 перегляди

Парламент Німеччини відхилив міграційний законопроєкт Мерца: що відбувається

Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.

Новини Світу • 1 лютого, 00:47 • 101838 перегляди

Німеччина може виділити 3 млрд євро на військову допомогу Україні - Reuters

Бюджетний комітет Німеччини закликав міністра фінансів погодити додаткову військову допомогу Україні на 3 млрд євро.

Війна • 30 січня, 05:10 • 33321 перегляди

Маск закликав "перегорнути сторінку" Голокосту: реакція Німеччини та світу

Ілон Маск на заході партії AfD заявив, що Німеччині варто "перегорнути сторінку" нацистського минулого. Єврейські організації та німецькі політики різко засудили цю заяву напередодні 80-ї річниці визволення Аушвіцу.

Новини Світу • 28 січня, 08:09 • 53335 перегляди

Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом

Борис Пісторіус несподівано прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр оборони Німеччини планує обговорити подальшу допомогу та отримати інформацію про ситуацію на фронті.

Політика • 14 січня, 07:41 • 26165 перегляди

Хто стане новим канцлером Німеччини? Шольц та Вайдель - офіційні кандидати

Олаф Шольц від СДПН та Аліс Вайдель від АдН стали офіційними кандидатами на посаду канцлера Німеччини. Шольц обіцяє соціальні реформи, а Вайдель пропонує радикальні зміни в економіці та міграційній політиці.

Новини Світу • 11 січня, 14:53 • 29026 перегляди

НАТО, витрати на оборону, Гренландія: Європа вважає нереальним нові вимоги Трампа

Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП замість поточних 2%. Європейські лідери та експерти вважають таку мету недосяжною для більшості країн альянсу.

Новини Світу • 9 січня, 09:01 • 23264 перегляди

Шольц назвав звинувачення щодо зустрічі з путіним "глибоко непорядними"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував заяву депутата ХДС про плановану зустріч з путіним перед виборами до Бундестагу. СДПН вимагає публічних вибачень від Родеріха Кізеветтера за поширення неправдивої інформації.

Новини Світу • 5 січня, 17:27 • 28152 перегляди