Соціал-демократична партія Німеччини

Німеччина голосує на дострокових виборах: чотири кандидати змагаються за владу

У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.