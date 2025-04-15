Соціал-демократична партія Німеччини

Коаліційна угода в Німеччині підкреслює, що відносини зі США залишаються вкрай важливими. Німеччина прагне тісної співпраці з Північною Америкою, Канадою та Великою Британією.
ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.
Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.
Переговори про формування коаліції між ХДС/ХСС та СДПН вийшли на фінальну стадію через глобальну невизначеність, викликану митною політикою США. Економіка Німеччини може постраждати від збільшення імпортних мит.
Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Також передбачено 8,3 млрд євро на 2026-2029 роки.
У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", що дасть змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та інфраструктури. Реформа передбачає створення інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро.
Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.
Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц здійснив свій перший закордонний візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Консервативний блок отримав 208 місць у Бундестазі, але цього недостатньо для формування уряду.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц веде переговори щодо виділення 200 млрд євро на оборонні потреби. Новий пакет буде вдвічі більшим за попередній та потребує обходу конституційних обмежень.
Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2. 8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.
Фрідріх Мерц, переможець виборів до Бундестагу, висловив сумніви щодо майбутнього НАТО у його нинішньому вигляді. Він припустив можливість створення незалежної європейської оборонної структури замість Альянсу.
За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%.
Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.
Президент США Дональд Трамп привітав із перемогою лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. За його словами, німці втомилися від політики, "позбавленої здорового глузду".
Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.
За даними екзит-полів, ХДС/ХСС перемагає на дострокових виборах 2025 року з 29% голосів. АдН несподівано посідає друге місце з 19,5%, а правляча СДПН падає до історичного мінімуму.
У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.
Лідери парламентських перегонів у Німеччині Фрідріх Мерц та Олаф Шольц провели фінальні дебати перед виборами. Обговорювали міграцію, економіку та підтримку України, де Шольц застеріг від надмірних витрат.
У Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу, де головна боротьба точиться між Мерцем і Шольцем. Результати можуть вплинути на військову допомогу Україні та політику щодо українських біженців.
За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц випереджає чинного канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц має значну перевагу в питаннях міграції, безпеки та економіки.
За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц міг би отримати 24% голосів на посаду канцлера, тоді як Олаф Шольц - 16%. Мерц лідирує в оцінках компетентності з більшості політичних питань.
80-річного Герхарда Шредера госпіталізували з важким синдромом вигоряння. Лікарі діагностували у колишнього канцлера Німеччини проблеми з пам'яттю, концентрацією та сном.
Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.
Бюджетний комітет Німеччини закликав міністра фінансів погодити додаткову військову допомогу Україні на 3 млрд євро.
Ілон Маск на заході партії AfD заявив, що Німеччині варто "перегорнути сторінку" нацистського минулого. Єврейські організації та німецькі політики різко засудили цю заяву напередодні 80-ї річниці визволення Аушвіцу.
Борис Пісторіус несподівано прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр оборони Німеччини планує обговорити подальшу допомогу та отримати інформацію про ситуацію на фронті.
Олаф Шольц від СДПН та Аліс Вайдель від АдН стали офіційними кандидатами на посаду канцлера Німеччини. Шольц обіцяє соціальні реформи, а Вайдель пропонує радикальні зміни в економіці та міграційній політиці.
Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП замість поточних 2%. Європейські лідери та експерти вважають таку мету недосяжною для більшості країн альянсу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував заяву депутата ХДС про плановану зустріч з путіним перед виборами до Бундестагу. СДПН вимагає публічних вибачень від Родеріха Кізеветтера за поширення неправдивої інформації.