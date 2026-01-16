Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився передати до державного архіву документи про бесіди з російським диктатором володимиром путіним. Ці документи зберігалися в бюро Шредера в Бундестазі, яке закрили незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

За даними ЗМІ, ще влітку 2025 року Федеральний архів Німеччини та відомство федерального канцлера запросили у Герхарда Шредера документи, пов'язані з його перебуванням при владі в 1998-2005 роках. Серед них були і документи про бесіди з путіним.

Однак Шредер відмовився і замість цього здав 178 папок до Фонду Фрідріха Еберта, близького до Соціал-демократичної партії Німеччини. Він є її членом з 1963 року.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, йдеться про протоколи засідань, особисте листування, рукописні нотатки та документи про зустрічі, в тому числі короткий виклад переговорів з путіним.

Додатково

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. Після відставки він став головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, а також членом правління "газпрому". Також він є особистим другом російського диктатора путіна і так званим "путінферштеєром" (людиною, яка висловлює співпереживання путіну, попри його злочинні дії, зокрема, щодо України – ред.).

Нагадаємо

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на розсекречену стенограму розмов між володимиром путіним і тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. У цих документах російський лідер ще на початку 2000-х років відкрито виступав проти вступу України до НАТО та попереджав про неминучий конфлікт.

Це не перша подібна заява російського диктатора. У квітні 2008 року, під час засідання ради росія-НАТО він заявив, що "Україна - це не держава". Про це повідомляли ЗМІ України, росії і низки інших держав світу.

Крім того, ще в 2005 році під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".