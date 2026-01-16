Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 6214 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 21686 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 20751 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 21048 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 21253 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 21728 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 29954 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 33911 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26457 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36628 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 28814 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 31869 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 23506 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07 • 11332 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 17441 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 39987 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 71946 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 89898 перегляди
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 89898 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 99023 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 82267 перегляди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дніпропетровська область
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 11333 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 21131 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 33007 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 53999 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 87517 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Золото

Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Герхард Шредер відмовився передати до Федерального архіву Німеччини документи про бесіди з путіним, зберігаючи їх у Фонді Фрідріха Еберта. Ці документи стосуються його перебування при владі з 1998 по 2005 рік.

Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився передати до державного архіву документи про бесіди з російським диктатором володимиром путіним. Ці документи зберігалися в бюро Шредера в Бундестазі, яке закрили незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

За даними ЗМІ, ще влітку 2025 року Федеральний архів Німеччини та відомство федерального канцлера запросили у Герхарда Шредера документи, пов'язані з його перебуванням при владі в 1998-2005 роках. Серед них були і документи про бесіди з путіним.

Однак Шредер відмовився і замість цього здав 178 папок до Фонду Фрідріха Еберта, близького до Соціал-демократичної партії Німеччини. Він є її членом з 1963 року.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, йдеться про протоколи засідань, особисте листування, рукописні нотатки та документи про зустрічі, в тому числі короткий виклад переговорів з путіним.

Додатково

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. Після відставки він став головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, а також членом правління "газпрому". Також він є особистим другом російського диктатора путіна і так званим "путінферштеєром" (людиною, яка висловлює співпереживання путіну, попри його злочинні дії, зокрема, щодо України – ред.).

Нагадаємо

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на розсекречену стенограму розмов між володимиром путіним і тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. У цих документах російський лідер ще на початку 2000-х років відкрито виступав проти вступу України до НАТО та попереджав про неминучий конфлікт.

Це не перша подібна заява російського диктатора. У квітні 2008 року, під час засідання ради росія-НАТО він заявив, що "Україна - це не держава". Про це повідомляли ЗМІ України, росії і низки інших держав світу.

Крім того, ще в 2005 році під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Газпром
Джордж Вокер Буш
Бундестаг
Соціал-демократична партія Німеччини
НАТО
Німеччина
Україна