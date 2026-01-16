$43.180.08
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Герхард Шредер отказался передать в Федеральный архив Германии документы о беседах с путиным, храня их в Фонде Фридриха Эберта. Эти документы касаются его пребывания у власти с 1998 по 2005 год.

Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отказался передать в государственный архив документы о беседах с российским диктатором владимиром путиным. Эти документы хранились в бюро Шредера в Бундестаге, которое закрыли вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

По данным СМИ, еще летом 2025 года Федеральный архив Германии и ведомство федерального канцлера запросили у Герхарда Шредера документы, связанные с его пребыванием у власти в 1998-2005 годах. Среди них были и документы о беседах с путиным.

Однако Шредер отказался и вместо этого сдал 178 папок в Фонд Фридриха Эберта, близкий к Социал-демократической партии Германии. Он является ее членом с 1963 года.

Как сообщают немецкие СМИ, речь идет о протоколах заседаний, личной переписке, рукописных заметках и документах о встречах, в том числе кратком изложении переговоров с путиным.

Дополнительно

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он стал председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, а также членом правления "Газпрома". Также он является личным другом российского диктатора путина и так называемым "путинферштеером" (человеком, который выражает сочувствие путину, несмотря на его преступные действия, в частности, в отношении Украины – ред.).

Напомним

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на рассекреченную стенограмму разговоров между владимиром путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. В этих документах российский лидер еще в начале 2000-х годов открыто выступал против вступления Украины в НАТО и предупреждал о неизбежном конфликте.

Это не первое подобное заявление российского диктатора. В апреле 2008 года, во время заседания совета россия-НАТО он заявил, что "Украина - это не государство". Об этом сообщали СМИ Украины, россии и ряда других государств мира.

Кроме того, еще в 2005 году во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Газпром
Джордж Буш-младший
Бундестаг
Социал-демократическая партия Германии
НАТО
Германия
Украина