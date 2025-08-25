путін має знати, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну - віце-канцлер Клінгбайль

російський диктатор володимир путін повинен знати, що підтримка України з боку Німеччини не зменшується, заявив міністр фінансів та віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль після прибуття до Києва з неоголошеним візитом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

путін не повинен мати ілюзій щодо того, що підтримка України з боку Німеччини може зникнути. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі. Україна може продовжувати покладатися на Німеччину - сказав Клінгбайль, лідер Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца.

Клінгбайль закликав путіна продемонструвати зацікавленість у мирному процесі задля завершення наймасштабнішої війні в Європі за 80 років.

Президент США Дональд Трамп наполягав на швидкому припиненні війни, але Київ та його союзники стурбовані тим, що він може спробувати домогтися угоди на умовах росії.

Клінгбайль заявив, що Україна має бути залучена до переговорів, а також що для досягнення тривалого миру має бути дотримано режиму припинення вогню та надано надійні гарантії безпеки.

З цією метою ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні - сказав він.

Серед варіантів, представлених цього тижня щодо безпеки України після можливої мирної угоди, як президент Франції Еммануель Макрон, так і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали розгортання військ у рамках коаліції охочих.

Мерц також заявив про відкритість до участі Німеччини, але зіткнувся з негативною реакцією як зсередини, так і ззовні свого політичного спектру з цього питання.

За даними міністерства Клінгбайля, уряд Німеччини підтримав Україну на 50,5 мільярда євро з початку війни.

Доповнення

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Київ потребує гарантій безпеки, схожих на членство в НАТО. Він вважає, що це може переконати путіна піти на поступки, не загрожуючи росії.