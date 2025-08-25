$41.220.00
путин должен знать, что Германия продолжит поддерживать Украину - вице-канцлер Клингбайль

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил в Киеве, что поддержка Украины со стороны Германии остается неизменной. Германия является вторым по величине сторонником Украины в мире, предоставив 50,5 миллиарда евро помощи.

путин должен знать, что Германия продолжит поддерживать Украину - вице-канцлер Клингбайль

российский диктатор владимир путин должен знать, что поддержка Украины со стороны Германии не уменьшается, заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль после прибытия в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

путин не должен питать иллюзий относительно того, что поддержка Украины со стороны Германии может исчезнуть. Напротив: мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе. Украина может продолжать полагаться на Германию 

- сказал Клингбайль, лидер Социал-демократической партии, которая является младшим партнером в коалиционном правительстве канцлера Фридриха Мерца.

Клингбайль призвал путина продемонстрировать заинтересованность в мирном процессе для завершения самой масштабной войны в Европе за 80 лет.

Президент США Дональд Трамп настаивал на быстром прекращении войны, но Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться добиться соглашения на условиях россии.

Клингбайль заявил, что Украина должна быть вовлечена в переговоры, а также что для достижения длительного мира должно быть соблюдено прекращение огня и предоставлены надежные гарантии безопасности.

С этой целью мы тесно координируем свои действия на международном уровне

- сказал он.

Среди вариантов, представленных на этой неделе относительно безопасности Украины после возможного мирного соглашения, как президент Франции Эммануэль Макрон, так и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали развертывание войск в рамках коалиции желающих.

Мерц также заявил об открытости к участию Германии, но столкнулся с негативной реакцией как изнутри, так и извне своего политического спектра по этому вопросу.

По данным министерства Клингбайля, правительство Германии поддержало Украину на 50,5 миллиарда евро с начала войны.

Дополнение

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Киев нуждается в гарантиях безопасности, похожих на членство в НАТО. Он считает, что это может убедить путина пойти на уступки, не угрожая россии.

Павел Зинченко

