Глава МЗС Німеччини: Україні потрібні гарантії безпеки, які майже дорівнюють членству в НАТО

Київ потребує гарантій безпеки, схожих на членство в НАТО. Про це під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє УНН із посиланням на DW. Деталі За словами керівника німецького дипломатичного відомства, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО". Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території. - ред.) буде в безпеці - сказав Вадефуль. На його переконання, якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і російського диктатора володимира путіна у необхідності піти на поступки. Крім того, Вадефуль переконаний, що для росії це не становитиме жодної загрози. Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир - зазначив глава МЗС Німеччини. При цьому він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки на повоєнний період. На його думку, коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи - приміром, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати. Нагадаємо Днями міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина вітала б активнішу участь Китаю в мирному процесі щодо війни в Україні, оскільки переговори з росією, ймовірно, активізуються. Гарантії безпеки: прем'єр Карні не виключає присутності військ Канади в Україні