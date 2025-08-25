$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 13485 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 26199 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 32186 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 30452 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 40472 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74944 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62300 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33743 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56650 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35531 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Глава МЗС Німеччини: Україні потрібні гарантії безпеки, які майже дорівнюють членству в НАТО

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Київ потребує гарантій безпеки, схожих на членство в НАТО. Він вважає, що це може переконати путіна піти на поступки, не загрожуючи росії.

Глава МЗС Німеччини: Україні потрібні гарантії безпеки, які майже дорівнюють членству в НАТО

Київ потребує гарантій безпеки, схожих на членство в НАТО. Про це під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

За словами керівника німецького дипломатичного відомства, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО".

Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території. - ред.) буде в безпеці

- сказав Вадефуль.

На його переконання, якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і російського диктатора володимира путіна у необхідності піти на поступки. Крім того, Вадефуль переконаний, що для росії це не становитиме жодної загрози.

Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир

- зазначив глава МЗС Німеччини.

При цьому він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки на повоєнний період. На його думку, коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи - приміром, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина вітала б активнішу участь Китаю в мирному процесі щодо війни в Україні, оскільки переговори з росією, ймовірно, активізуються.

Гарантії безпеки: прем'єр Карні не виключає присутності військ Канади в Україні24.08.25, 17:17 • 3104 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ