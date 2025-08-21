Глава МЗС Німеччини закликав Китай до активнішої участі у мирному процесі щодо України
Німеччина закликає Китай активніше долучитися до мирного процесу щодо війни в Україні, оскільки переговори з росією можуть активізуватися. Берлін відзначає значний вплив Пекіна на росію, проте Китай поки не виявив зацікавленості.
Німеччина вітала б активнішу участь Китаю в мирному процесі щодо війни в Україні, оскільки переговори з росією, ймовірно, активізуються. Про це в інтерв'ю DW заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє УНН.
Водночас дипломат застеріг, що Пекін наразі не виявився зацікавленим у такій ролі, незважаючи на чіткі заклики Берліна та інших країн.
Навряд чи якась інша країна, будь-який інший уряд має такий сильний вплив на росію, як Китай. На жаль, Китай досі не використав свої можливості, але ніколи не пізно
Коментуючи ймовірне направлення німецьких військових в Україну, він закликав "спершу почекати".
"По-перше, чи відбудуться взагалі переговори, а по-друге, якщо вони відбудуться, чи приведуть вони до надійної угоди. Ми всі чекаємо реакції росії. Досі не бракувало готовності Німеччини взяти на себе відповідальність у врегулюванні цього конфлікту", - резюмував глава МЗС Німеччини.
Німеччина висловила готовність долучитися до системи безпекових гарантій для України, однак конкретні обсяги підтримки поки що не визначені.
