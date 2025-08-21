Глава МЗС Німеччини закликав Китай до активнішої участі у мирному процесі щодо України

Німеччина вітала б активнішу участь Китаю в мирному процесі щодо війни в Україні, оскільки переговори з росією, ймовірно, активізуються. Про це в інтерв'ю DW заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє УНН.

Водночас дипломат застеріг, що Пекін наразі не виявився зацікавленим у такій ролі, незважаючи на чіткі заклики Берліна та інших країн.

Навряд чи якась інша країна, будь-який інший уряд має такий сильний вплив на росію, як Китай. На жаль, Китай досі не використав свої можливості, але ніколи не пізно