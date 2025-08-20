$41.260.08
Німеччина готова долучитися до безпекових гарантій для України - Міноборони ФРН

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Німеччина висловила готовність долучитися до системи безпекових гарантій для України. Обсяги підтримки поки не визначені, але участь бундесверу не виключена.

Німеччина готова долучитися до безпекових гарантій для України - Міноборони ФРН

Німеччина висловила готовність долучитися до системи безпекових гарантій для України, однак конкретні обсяги підтримки поки що не визначені. Про це інформує видання FAZ, передає УНН.

Деталі

У Вашингтоні канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) не відкинув участі бундесверу, заявивши, що Німеччина несе "велику відповідальність". Він додав, що вся Європа має брати участь у гарантіях безпеки. 

Пізніше, відповідаючи на конкретне питання про участь бундесверу, він заявив, що поки що рано давати остаточну відповідь. За словами очільника оборонного відомства, внесок Німеччини буде залежати від цілого ряду факторів, зокрема від участі США та позиції інших союзників.

Ми враховуємо, по-перше, хід переговорів, по-друге, можливий внесок Сполучених Штатів, і по-третє, координацію з нашими найближчими партнерами… а також готовність росії досягти мирного рішення

- сказав Пісторіус.

Нагадаємо, Велика Британія, Франція та Німеччина, імовірно, відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Але президент США виключає участь американських військ у цій місії.  

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн готові долучитися до цієї ініціативи.

Віта Зеленецька

