Німеччина готова долучитися до безпекових гарантій для України - Міноборони ФРН

Німеччина висловила готовність долучитися до системи безпекових гарантій для України, однак конкретні обсяги підтримки поки що не визначені. Про це інформує видання FAZ, передає УНН.

У Вашингтоні канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) не відкинув участі бундесверу, заявивши, що Німеччина несе "велику відповідальність". Він додав, що вся Європа має брати участь у гарантіях безпеки.

Пізніше, відповідаючи на конкретне питання про участь бундесверу, він заявив, що поки що рано давати остаточну відповідь. За словами очільника оборонного відомства, внесок Німеччини буде залежати від цілого ряду факторів, зокрема від участі США та позиції інших союзників.

Ми враховуємо, по-перше, хід переговорів, по-друге, можливий внесок Сполучених Штатів, і по-третє, координацію з нашими найближчими партнерами… а також готовність росії досягти мирного рішення