Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 52149 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85469 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80259 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78557 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 49189 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33895 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98084 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73563 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86726 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103920 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
70%
748мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії 19 серпня, 13:29 • 4556 перегляди
Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19 серпня, 15:19 • 6680 перегляди
США депортували перших українських біженців19 серпня, 15:55 • 10900 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14669 перегляди
Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні17:32 • 9688 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85473 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80261 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 61819 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78559 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 66709 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14684 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 52847 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 115704 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 67872 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 123755 перегляди
Актуальне
Fox News
Вибори
Друга світова війна
Instagram
Нафта

Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн готові долучитися до цієї ініціативи.

Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну

Після зустрічі у Білому домі європейські посадовці розглядають план відправки британських і французьких військ до України в межах мирної угоди, причому близько десяти країн заявили про готовність долучитися до цієї ініціативи. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що після того, як Трамп надав гарантії, європейські лідери прагнуть скористатися цією пропозицією. Зокрема, посилити позиції України напередодні можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника кремля володимира путіна.

За даними джерел Bloomberg, зустріч чиновників була присвячена плану відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військового персоналу.

близько 10 країн готові відправити війська до країни, яка постраждала від війни, на умовах анонімності

- йдеться у дописі видання.

Втім, наразі незрозуміло, якою саме буде підтримка з боку Сполучених Штатів Америки.

Що стосується безпеки, вони готові відправити туди людей. Ми готові допомогти їм, особливо - мабуть, можна говорити про повітряну підтримку, тому що ніхто не має такого, що є у нас, вони цього дійсно не мають. Але я не думаю, що це буде проблемою

- сказав раніше Трамп в інтерв'ю Fox News.

Також відомо, що найближчими днями європейські військові чиновники зустрінуться зі своїми американськими колегами, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил безпеки в разі припинення бойових дій".

У переговорах візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі, а також глави оборонних відомств держав-членів, повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

Першим етапом пакету, що розробляється, стане допомога українським військовим у вигляді навчання та поставок підкріплень

- пише Bloomberg.

Джерела також повіомили, що ці сили підтримуватимуться багатонаціональною групою, що складається в основному з європейських військ (у числі яких Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів), яка буде розміщена в Україні, далеко від лінії фронту.

Інша частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка сприятиме обміну розвідувальною інформацією, спостереженню за кордонами, постачанням озброєння та, можливо, протиповітряній обороні.

Нагадаємо

Велика Британія, Франція та Німеччина, імовірно, відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Але президент США виключає участь американських військ у цій місії.  

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент Трамп не виключає повітряної підтримки України. Це є одним з військових варіантів, які розглядаються як гарантія безпеки.

Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України19.08.25, 15:24 • 2668 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Володимир Путін
Керолайн Левітт
Fox News
Білий дім
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна