Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну

Після зустрічі у Білому домі європейські посадовці розглядають план відправки британських і французьких військ до України в межах мирної угоди, причому близько десяти країн заявили про готовність долучитися до цієї ініціативи. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що після того, як Трамп надав гарантії, європейські лідери прагнуть скористатися цією пропозицією. Зокрема, посилити позиції України напередодні можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника кремля володимира путіна.

За даними джерел Bloomberg, зустріч чиновників була присвячена плану відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військового персоналу.

близько 10 країн готові відправити війська до країни, яка постраждала від війни, на умовах анонімності - йдеться у дописі видання.

Втім, наразі незрозуміло, якою саме буде підтримка з боку Сполучених Штатів Америки.

Що стосується безпеки, вони готові відправити туди людей. Ми готові допомогти їм, особливо - мабуть, можна говорити про повітряну підтримку, тому що ніхто не має такого, що є у нас, вони цього дійсно не мають. Але я не думаю, що це буде проблемою - сказав раніше Трамп в інтерв'ю Fox News.

Також відомо, що найближчими днями європейські військові чиновники зустрінуться зі своїми американськими колегами, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил безпеки в разі припинення бойових дій".

У переговорах візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі, а також глави оборонних відомств держав-членів, повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

Першим етапом пакету, що розробляється, стане допомога українським військовим у вигляді навчання та поставок підкріплень - пише Bloomberg.

Джерела також повіомили, що ці сили підтримуватимуться багатонаціональною групою, що складається в основному з європейських військ (у числі яких Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів), яка буде розміщена в Україні, далеко від лінії фронту.

Інша частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка сприятиме обміну розвідувальною інформацією, спостереженню за кордонами, постачанням озброєння та, можливо, протиповітряній обороні.

Нагадаємо

Велика Британія, Франція та Німеччина, імовірно, відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Але президент США виключає участь американських військ у цій місії.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент Трамп не виключає повітряної підтримки України. Це є одним з військових варіантів, які розглядаються як гарантія безпеки.

Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України