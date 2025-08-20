Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину

После встречи в Белом доме европейские чиновники рассматривают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около десяти стран заявили о готовности присоединиться к этой инициативе. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Отмечается, что после того, как Трамп предоставил гарантии, европейские лидеры стремятся воспользоваться этим предложением. В частности, усилить позиции Украины накануне возможной встречи президента Владимира Зеленского и главы кремля Владимира Путина.

По данным источников Bloomberg, встреча чиновников была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и позиции военного персонала.

около 10 стран готовы отправить войска в страну, пострадавшую от войны, на условиях анонимности - говорится в сообщении издания.

Впрочем, пока непонятно, какой именно будет поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки.

Что касается безопасности, они готовы отправить туда людей. Мы готовы помочь им, особенно - пожалуй, можно говорить о воздушной поддержке, потому что никто не имеет такого, что есть у нас, они этого действительно не имеют. Но я не думаю, что это будет проблемой - сказал ранее Трамп в интервью Fox News.

Также известно, что в ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся со своими американскими коллегами, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил безопасности в случае прекращения боевых действий".

В переговорах примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники, осведомленные с этим вопросом.

Первым этапом разрабатываемого пакета станет помощь украинским военным в виде обучения и поставок подкреплений - пишет Bloomberg.

Источники также сообщили, что эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей в основном из европейских войск (в числе которых Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат), которая будет размещена в Украине, вдали от линии фронта.

Другая часть плана предусматривает так называемую поддержку со стороны США, которая будет способствовать обмену разведывательной информацией, наблюдению за границами, поставкам вооружения и, возможно, противовоздушной обороне.

Напомним

Великобритания, Франция и Германия, вероятно, отправят войска для обеспечения мира в Украине. Но президент США исключает участие американских войск в этой миссии.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Трамп не исключает воздушной поддержки Украины. Это является одним из военных вариантов, которые рассматриваются как гарантия безопасности.

Трамп намекнул: США способны гарантировать безопасность воздушного пространства Украины