Трамп намекнул: США способны гарантировать безопасность воздушного пространства Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США могут сосредоточиться на воздушных операциях для Украины, поскольку имеют лучшее оборудование. Европейские страны готовы отправить войска на землю для обеспечения мира.
Президент Трамп "пролил свет" на вероятные гарантии безопасности, которые может предоставить Белый дом для Украины.
Передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Видение президентом США Дональдом Трампом гарантий безопасности для Украины заключаются в следующем
Президент-республиканец заявил:
Европейцы "готовы выслать войска на землю", поэтому США сосредоточатся на воздушных операциях.
Мы готовы помочь им в различных вопросах, особенно, вероятно, если речь идет о воздушных операциях, потому что никто не имеет такого оборудования, как мы
Напомним
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский ладят намного лучше.
Трамп также заявил, что не звонил президенту РФ перед глазами европейских лидеров, чтобы "не проявлять неуважение" к президенту РФ.
Великобритания, Франция и Германия, вероятно, отправят войска для обеспечения мира в Украине. Но президент США исключает участие американских войск в этой миссии.