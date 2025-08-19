$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від Генштабу
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Трамп заперечив, що дзвонив путіну при європейських лідерах

Київ • УНН

Дональд Трамп заявив, що не телефонував путіну на очах європейських лідерів, щоб не виявляти неповаги до президента рф. Білий дім раніше опублікував фото розмови Трампа з очільником кремля під час переговорів із Зеленським та європейськими лідерами.

Трамп заперечив, що дзвонив путіну при європейських лідерах

Президент США Дональд Трамп заявив, що не телефонував президентові рф перед очима європейських лідерів, аби "не проявляти неповагу" до призидента рф, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.

Деталі

Журналіст поцікавився у Трампа, чи планував він учора зателефонувати путіну на очах європейських лідерів, які були присутні в кімнаті. Трамп відповів, що не мав наміру цього робити, щоб не "ускладнювати ситуацію" і не демонструвати неповагу до президента рф.

Ну, я думаю, вони очікували, що я не зроблю це перед ними. Я думав, що це буде неповагою до президента Путіна. Знаєте, я б цього не зробив, бо у них не найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми

- сказав Трамп.

Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні

Нагадаємо

Білий дім опублікував фото телефонної розмови Дональда Трампа з володимиром путіним під час переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Також у заяві Білого дому наголошується на відродженні американського лідерства та прагненні Трампа до миру.

Трамп сподівається на "хорошу" поведінку путіна і вважає, що Зеленський має бути гнучким у переговорах

Альона Уткіна

