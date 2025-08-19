Трамп заперечив, що дзвонив путіну при європейських лідерах
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не телефонував путіну на очах європейських лідерів, щоб не виявляти неповаги до президента рф. Білий дім раніше опублікував фото розмови Трампа з очільником кремля під час переговорів із Зеленським та європейськими лідерами.
Деталі
Журналіст поцікавився у Трампа, чи планував він учора зателефонувати путіну на очах європейських лідерів, які були присутні в кімнаті. Трамп відповів, що не мав наміру цього робити, щоб не "ускладнювати ситуацію" і не демонструвати неповагу до президента рф.
Ну, я думаю, вони очікували, що я не зроблю це перед ними. Я думав, що це буде неповагою до президента Путіна. Знаєте, я б цього не зробив, бо у них не найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми
Нагадаємо
Білий дім опублікував фото телефонної розмови Дональда Трампа з володимиром путіним під час переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Також у заяві Білого дому наголошується на відродженні американського лідерства та прагненні Трампа до миру.
