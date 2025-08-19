Трамп заперечив, що дзвонив путіну при європейських лідерах

Президент США Дональд Трамп заявив, що не телефонував президентові рф перед очима європейських лідерів, аби "не проявляти неповагу" до призидента рф, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.

Журналіст поцікавився у Трампа, чи планував він учора зателефонувати путіну на очах європейських лідерів, які були присутні в кімнаті. Трамп відповів, що не мав наміру цього робити, щоб не "ускладнювати ситуацію" і не демонструвати неповагу до президента рф.

Ну, я думаю, вони очікували, що я не зроблю це перед ними. Я думав, що це буде неповагою до президента Путіна. Знаєте, я б цього не зробив, бо у них не найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми