У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки

19 серпня, 12:26 • 40063 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 64963 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 61936 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 61440 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 39834 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 29454 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 95296 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72330 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85901 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103548 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 12804 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 40873 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 51301 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 47094 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 10113 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 47395 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 51636 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 10189 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 41149 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 110832 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 63781 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 119929 перегляди
Fox News
The Guardian
Друга світова війна
Instagram
Долар США

У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент Трамп не виключає повітряної підтримки України. Це є одним з військових варіантів, які розглядаються як гарантія безпеки.

У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп не виключає повітряної підтримки в Україні як гарантії безпеки. Про це Лівітт заявила під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Послухайте, про це президент згадав у своєму інтерв'ю сьогодні вранці. Це варіант і можливість. Я не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента", - сказала Лівітт.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США можуть зосередитися на повітряних операціях для України, оскільки мають найкраще обладнання. Європейські країни готові відправити війська на землю для забезпечення миру.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Керолайн Левітт
Білий дім
Дональд Трамп
Балтійське море
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна