У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент Трамп не виключає повітряної підтримки України. Це є одним з військових варіантів, які розглядаються як гарантія безпеки.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп не виключає повітряної підтримки в Україні як гарантії безпеки. Про це Лівітт заявила під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
"Послухайте, про це президент згадав у своєму інтерв'ю сьогодні вранці. Це варіант і можливість. Я не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента", - сказала Лівітт.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що США можуть зосередитися на повітряних операціях для України, оскільки мають найкраще обладнання. Європейські країни готові відправити війська на землю для забезпечення миру.