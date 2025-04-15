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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21966 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142705 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131256 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128736 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130267 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193965 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77017 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164208 перегляди

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Один із топ-політиків Німеччини після провалу на виборах заявив, що йде з політики

Після невдалих результатів виборів до Бундестагу, де ВДП набрала лише 4,4% голосів, Крістіан Лінднер оголосив про завершення політичної кар'єри. Він подякував за 25 років роботи в політиці.

Політика • 23 лютого, 23:24 • 24752 перегляди

Штайнмаєр розпустив Бундестаг: що чекає на Німеччину

Президент Німеччини розпустив нижню палату парламенту після вотуму недовіри уряду Шольца. Дострокові вибори призначені на 23 лютого, основним кандидатом на перемогу є Фрідріх Мерц від ХДС/ХСС.

Новини Світу • 27 грудня, 10:31 • 14884 перегляди

Німецькі політики критикують пост Ілона Маска про те, що "лише АдН може врятувати Німеччину"

Ілон Маск заявив у соцмережі X, що партія АдН - єдина, яка може "врятувати Німеччину". Німецькі політики розкритикували цю заяву та звинуватили мільярдера у втручанні у вибори.

Новини Світу • 21 грудня, 21:50 • 23140 перегляди

Шольц знову боротиметься за посаду канцлера Німеччини: правління СДПН схвалило висунення

СДПН одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом у канцлери на дострокових виборах у 2025 році. Рішення ухвалено після відмови популярнішого Бориса Пісторіуса і розвалу «світлофорної коаліції».

Новини Світу • 25 листопада, 13:00 • 16967 перегляди

Шольца знову висунуть від СДПН у канцлери Німеччини

Олаф Шольц буде висунутий кандидатом від СДПН на посаду канцлера на дострокових виборах у 2025 році. Міністр оборони Борис Пісторіус відмовився від участі у виборах на користь Шольца.

Новини Світу • 22 листопада, 06:36 • 18062 перегляди

До Різдва: Шольц готовий провести голосування про довіру в Бундестазі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести голосування про довіру в парламенті до Різдва. Це рішення прийнято після розпаду урядової коаліції та конфлікту щодо бюджетної політики.

Новини Світу • 11 листопада, 04:13 • 22932 перегляди

Німеччина збереже підтримку України у 2025 році, незважаючи на розпад коаліції - ЗМІ

Німеччина збереже більшу частину обіцяної допомоги Україні в 4 млрд євро на 2025 рік навіть у разі затримки бюджету. Політичну кризу в німецькому уряді пов'язують з імовірним поверненням Трампа.

Політика • 7 листопада, 18:43 • 17666 перегляди

Шольц оголосив голосування про довіру уряду після конфлікту з Лінднером

Канцлер Німеччини Шольц ініціює голосування про довіру в Бундестазі 15 січня 2024 року. Рішення прийнято після конфлікту з міністром фінансів Лінднером щодо бюджетної політики.

Новини Світу • 6 листопада, 23:41 • 20669 перегляди

Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера після його заяви про необхідність дострокових виборів. Після кризової зустрічі делегація Вільної демократичної партії покинула канцелярію.

Економіка • 6 листопада, 20:06 • 54280 перегляди

У Німеччині з метою економії вирішили заморозити додаткову фінансову підтримку України - ЗМІ

Уряд Німеччини не надаватиме Україні додаткової фінансової підтримки через відсутність коштів у бюджеті. Заплановані раніше виплати та передача озброєння продовжаться, але нові заявки не задовольнятимуться.

Війна • 17 серпня, 11:15 • 98802 перегляди

Країни G20 домовилися працювати над "податком для мільярдерів"

Країни G20 домовилися про необхідність оподаткування надбагатих людей. Пропозиція передбачає 2% податок на статки понад $1 млрд, але зіткнулася з негативною реакцією деяких країн.

Економіка • 26 липня, 21:51 • 42875 перегляди

Reuters: уряд Німеччини схвалив бюджет на 2025 рік. Згідно з ним, допомогу Україні мають скоротити

Німеччина затвердила бюджет на 2025 рік з рекордними 78 мільярдами євро інвестицій, чистими запозиченнями в 43,8 мільярда євро та загальним розміром бюджету в 481 мільярд євро, дотримуючись конституційного боргового обмеження, але планує скоротити військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро з близько 8 мільярдів євро у 2024 році.

Економіка • 17 липня, 14:07 • 36868 перегляди

G7 нададуть Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених російських активів - міністр фінансів Німеччини

Країни G7 домовилися надати Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів, про що повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Війна • 13 червня, 12:07 • 28649 перегляди

Україна та Німеччина підписали декларацію для зміцнення співпраці у сфері підтримки підприємництва

Україна і Німеччина підписали декларацію про зміцнення співпраці в області підтримки підприємництва.

Економіка • 11 червня, 11:45 • 14996 перегляди

США підтримує розблокування заморожених активів рф на користь України: які шляхи розглядають

США та союзники по G7 вивчають шляхи розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні, при цьому розглядаються такі варіанти, як використання активів як застави або конфіскація процентного доходу.

Економіка • 16 квітня, 19:45 • 72857 перегляди

Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності у формулюваннях щодо війни росії в Україні

Зустріч міністрів фінансів G20 у Бразилії завершилася без спільної заяви через розбіжності між країнами щодо оцінки війни в Україні та її впливу на світову економіку.

Війна • 1 березня, 10:49 • 63203 перегляди

Розбіжності між лідерами Групи Семи: Франція заперечує тезу США про законність виведення заморожених російських активів на користь України

Лідери "Великої сімки" розійшлися в думках щодо законності виведення заморожених російських активів на користь України, причому Франція заперечила позицію США, що це дозволено міжнародним правом.

Війна • 28 лютого, 21:51 • 61186 перегляди

Використання доходів від заморожених російських коштів надасть Україні мільярди - міністр фінансів ФРН

Міністр фінансів Німеччини пропонує використовувати відсотки від заморожених російських активів на загальну суму в мільярди доларів для фінансування оборони України від російської агресії.

Війна • 28 лютого, 15:55 • 28277 перегляди