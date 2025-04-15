Крістіан Лінднер

Reuters: уряд Німеччини схвалив бюджет на 2025 рік. Згідно з ним, допомогу Україні мають скоротити

Німеччина затвердила бюджет на 2025 рік з рекордними 78 мільярдами євро інвестицій, чистими запозиченнями в 43,8 мільярда євро та загальним розміром бюджету в 481 мільярд євро, дотримуючись конституційного боргового обмеження, але планує скоротити військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро з близько 8 мільярдів євро у 2024 році.