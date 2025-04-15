Після невдалих результатів виборів до Бундестагу, де ВДП набрала лише 4,4% голосів, Крістіан Лінднер оголосив про завершення політичної кар'єри. Він подякував за 25 років роботи в політиці.
Президент Німеччини розпустив нижню палату парламенту після вотуму недовіри уряду Шольца. Дострокові вибори призначені на 23 лютого, основним кандидатом на перемогу є Фрідріх Мерц від ХДС/ХСС.
Ілон Маск заявив у соцмережі X, що партія АдН - єдина, яка може "врятувати Німеччину". Німецькі політики розкритикували цю заяву та звинуватили мільярдера у втручанні у вибори.
СДПН одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом у канцлери на дострокових виборах у 2025 році. Рішення ухвалено після відмови популярнішого Бориса Пісторіуса і розвалу «світлофорної коаліції».
Олаф Шольц буде висунутий кандидатом від СДПН на посаду канцлера на дострокових виборах у 2025 році. Міністр оборони Борис Пісторіус відмовився від участі у виборах на користь Шольца.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести голосування про довіру в парламенті до Різдва. Це рішення прийнято після розпаду урядової коаліції та конфлікту щодо бюджетної політики.
Німеччина збереже більшу частину обіцяної допомоги Україні в 4 млрд євро на 2025 рік навіть у разі затримки бюджету. Політичну кризу в німецькому уряді пов'язують з імовірним поверненням Трампа.
Канцлер Німеччини Шольц ініціює голосування про довіру в Бундестазі 15 січня 2024 року. Рішення прийнято після конфлікту з міністром фінансів Лінднером щодо бюджетної політики.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера після його заяви про необхідність дострокових виборів. Після кризової зустрічі делегація Вільної демократичної партії покинула канцелярію.
Уряд Німеччини не надаватиме Україні додаткової фінансової підтримки через відсутність коштів у бюджеті. Заплановані раніше виплати та передача озброєння продовжаться, але нові заявки не задовольнятимуться.
Країни G20 домовилися про необхідність оподаткування надбагатих людей. Пропозиція передбачає 2% податок на статки понад $1 млрд, але зіткнулася з негативною реакцією деяких країн.
Німеччина затвердила бюджет на 2025 рік з рекордними 78 мільярдами євро інвестицій, чистими запозиченнями в 43,8 мільярда євро та загальним розміром бюджету в 481 мільярд євро, дотримуючись конституційного боргового обмеження, але планує скоротити військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро з близько 8 мільярдів євро у 2024 році.
Країни G7 домовилися надати Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів, про що повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Україна і Німеччина підписали декларацію про зміцнення співпраці в області підтримки підприємництва.
США та союзники по G7 вивчають шляхи розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні, при цьому розглядаються такі варіанти, як використання активів як застави або конфіскація процентного доходу.
Зустріч міністрів фінансів G20 у Бразилії завершилася без спільної заяви через розбіжності між країнами щодо оцінки війни в Україні та її впливу на світову економіку.
Лідери "Великої сімки" розійшлися в думках щодо законності виведення заморожених російських активів на користь України, причому Франція заперечила позицію США, що це дозволено міжнародним правом.
Міністр фінансів Німеччини пропонує використовувати відсотки від заморожених російських активів на загальну суму в мільярди доларів для фінансування оборони України від російської агресії.