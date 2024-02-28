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Використання доходів від заморожених російських коштів надасть Україні мільярди - міністр фінансів ФРН

Київ • УНН

 • 28277 перегляди

Міністр фінансів Німеччини пропонує використовувати відсотки від заморожених російських активів на загальну суму в мільярди доларів для фінансування оборони України від російської агресії.

Використання доходів від заморожених російських коштів надасть Україні мільярди - міністр фінансів ФРН

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України у протистоянні російській агресії. Про це передає УНН із посиланням на Westfälische Nachrichten та Reuters.

Деталі

За словами німецького міністра фінансів, отримані від заморожених активів рф відсотки представляють значні суми коштів для допомоги Україні.

Спочатку мова йде про однозначну мільярдну суму, але в найближчі роки вона зростатиме, сказав представник Вільної демократичної партії на полях зустрічі міністрів фінансів G20 у Сан-Паулу (Бразилія).

ЄС продовжує покладатися на доходи від зберігання російських активів, - "Ми вже розпочали цей шлях тут, у Європейській раді", сказав Лінднер.

Європейський Союз працює над тим, як кошти від російських активів можуть бути використані для України. Це реалістичний, юридично безпечний крок, який можна швидко реалізувати, і саме на цьому ми зосереджуємося

 - повідомив міністр фінансів Німеччини.

Лінднер також заявив, що Німеччина не погодиться на комюніке G20, якщо в ньому не буде згадки про геополітичні війни, такі як в Україні.

Нагадаємо

Німеччина оголосила, що надішле Україні артилерійські снаряди, безпілотники, машини для розмінування та іншу військову допомогу, включаючи бронетехніку та обладнання для боротьби з безпілотниками.

Нідерланди нещодавно замовили у чеських виробників дев'ять одиниць САУ DITA в рамках великого голландського замовлення для України. Поставки здійснюватимуться двома виробниками зброї в Чехії. 

У Міноборони заявили, що українські підприємства можуть забезпечити потреби ЗСУ28.02.24, 17:41 • 22130 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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