Використання доходів від заморожених російських коштів надасть Україні мільярди - міністр фінансів ФРН
Київ • УНН
Міністр фінансів Німеччини пропонує використовувати відсотки від заморожених російських активів на загальну суму в мільярди доларів для фінансування оборони України від російської агресії.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України у протистоянні російській агресії. Про це передає УНН із посиланням на Westfälische Nachrichten та Reuters.
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За словами німецького міністра фінансів, отримані від заморожених активів рф відсотки представляють значні суми коштів для допомоги Україні.
Спочатку мова йде про однозначну мільярдну суму, але в найближчі роки вона зростатиме, сказав представник Вільної демократичної партії на полях зустрічі міністрів фінансів G20 у Сан-Паулу (Бразилія).
ЄС продовжує покладатися на доходи від зберігання російських активів, - "Ми вже розпочали цей шлях тут, у Європейській раді", сказав Лінднер.
Європейський Союз працює над тим, як кошти від російських активів можуть бути використані для України. Це реалістичний, юридично безпечний крок, який можна швидко реалізувати, і саме на цьому ми зосереджуємося
Лінднер також заявив, що Німеччина не погодиться на комюніке G20, якщо в ньому не буде згадки про геополітичні війни, такі як в Україні.
Нагадаємо
Німеччина оголосила, що надішле Україні артилерійські снаряди, безпілотники, машини для розмінування та іншу військову допомогу, включаючи бронетехніку та обладнання для боротьби з безпілотниками.
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