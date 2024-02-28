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У Міноборони заявили, що українські підприємства можуть забезпечити потреби ЗСУ

Київ • УНН

 • 22130 перегляди

У Міністерстві оборони України вважають, що вітчизняні підприємства мають можливість задовольнити логістичні потреби Збройних Сил України.

У Міноборони заявили, що українські підприємства можуть забезпечити потреби ЗСУ

Українські підприємства мають потужності, аби забезпечити потреби ЗСУ в тиловому забезпеченні. Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.

Деталі 

Половенко здійснив робочий візит на одне з найпотужніших українських виробництв, де створюють тканину для армійського пікселя.

Зазначається, що підприємство має спроможність виготовляти до мільйона метрів тканини для Сил оборони на місяць.

Українські військові отримають гвинтівки від найкращих світових виробників зброї - Міноборони15.02.24, 15:24 • 23129 переглядiв

Мета Міністерства – орієнтуватися саме на вітчизняних виробників. Ми розуміємо, що злагодженість між Міністерством та українськими виробниками залежить від заздалегідь оголошеної потреби. Адже українському бізнесу потрібно завчасно розраховувати ресурси, аби пошити якісніший одяг для наших військових у великій кількості

- резюмував Половенко.

Доповнення

Наразі Міністерство оборони працює над тим, щоб налагодити  взаємодію з виробниками та завчасно оголошувати потреби для закупівель.

Нагадаємо

26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про запуск платформи "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями. 

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