В Минобороны заявили, что украинские предприятия могут обеспечить потребности ВСУ
Киев • УНН
В Министерстве обороны Украины считают, что отечественные предприятия имеют возможность удовлетворить логистические потребности Вооруженных Сил Украины.
Украинские предприятия имеют мощности, чтобы обеспечить потребности ВСУ в тыловом обеспечении. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко, сообщает пресс-служба министерства, пишет УНН.
Детали
Половенко совершил рабочий визит на одно из самых мощных украинских производств, где создают ткань для армейского пикселя.
Отмечается, что предприятие имеет возможность изготавливать до миллиона метров ткани для Сил обороны в месяц.
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Цель Министерства - ориентироваться именно на отечественных производителей. Мы понимаем, что слаженность между Министерством и украинскими производителями зависит от заранее объявленной потребности. Ведь украинскому бизнесу нужно заблаговременно рассчитывать ресурсы, чтобы пошить качественную одежду для наших военных в большом количестве
Дополнение
Сейчас Министерство обороны работает над тем, чтобы наладить взаимодействие с производителями и заблаговременно объявлять потребности для закупок.
Напомним
26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске платформы "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государства и украинскими предпринимателями.
В Минобороны заявили, что украинские предприятия могут обеспечить потребности ВСУ
В Министерстве обороны Украины считают, что отечественные предприятия имеют возможность удовлетворить логистические потребности Вооруженных Сил Украины.
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