Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

В этом месяце Министерство обороны Украины оформило свидетельства о регистрации 20 образцов стрелкового оружия иностранного производства. Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В ведомстве подчеркивают, что пистолеты, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки известных мировых производителей усилят боевые возможности украинских подразделений.

По словам Ивана Гаврилюка, это продукция известных в мире производителей - компаний Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler& Koch GmbH, Browning.

Также регистрационные свидетельства для эксплуатации в войсках также получили четыре образца 40-мм гранатометов производства США, Турции и Германии. Кроме того, четыре типа монокуляров и бинокуляров ночного видения чешского, американского и французского производства.

BILD: Украина все чаще успешно использует новые наземные дроны

Получение регистрационного свидетельства для зарубежных образцов вооружения и военной техники позволяет закупать их и вводить в штаты воинских частей - объяснили в Минобороны.

Получение регистрационного свидетельства для зарубежных образцов вооружения и военной техники позволяет закупать их и вводить в штаты воинских частей.

Напомним

В январе Министерство обороны разрешило для использования в армии более 40 образцов вооружения и военной техники. В частности речь идет о самоходных артиллерийских системах, минометах, специализированной технике, беспилотных летательных аппаратах и боеприпасах к ним украинского и иностранного производства.