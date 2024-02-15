Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны
Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.
Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии
россия продолжает вербовать иностранных наемников, обещая им высокую зарплату, но платит им гораздо меньше, поскольку ее армия несет большие потери в Украине.
Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро
Германия планирует предоставить Украине более 100 миллионов евро краткосрочной военной помощи, включая машины для разминирования, взрывчатку для беспилотников, грузовики, медикаменты и запасные части.
Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка
Украина и Италия обсудили отказ Запада от российского газа для обеспечения энергетической безопасности Европы и переход на возобновляемые источники энергии.
россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ
россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и НАТО, проверяя устойчивость аэродромов к атакам и проводя учения по восстановлению взлетно-посадочных полос и защите самолетов.
Атака рф на Львов: полностью уничтожена подстанция, три человека пострадали - ОВА
Во время утреннего обстрела электроподстанция во Львове была полностью разрушена.
Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии
В течение следующих пяти лет Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в Германию для расширения искусственного интеллекта через новые центры обработки данных и учебные программы.
В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"
По оценкам британской разведки, потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше уменьшит ограниченные военно-морские ресурсы России в Черном море и сделает ее логистическую цепь уязвимой к новым украинским атакам.