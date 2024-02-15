Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  28601 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  156109 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  193534 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  166544 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  165373 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  192541 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  236943 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  241790 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227284 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326377 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.

Война •   •  3539 просмотра
Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.

Война •   •  28601 просмотра
Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.

Криминал и ЧП •   •  3010 просмотра
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии

россия продолжает вербовать иностранных наемников, обещая им высокую зарплату, но платит им гораздо меньше, поскольку ее армия несет большие потери в Украине.

Война •   •  5046 просмотра
Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии

Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро

Германия планирует предоставить Украине более 100 миллионов евро краткосрочной военной помощи, включая машины для разминирования, взрывчатку для беспилотников, грузовики, медикаменты и запасные части.

Война •   •  9752 просмотра
Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро

Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка

Украина и Италия обсудили отказ Запада от российского газа для обеспечения энергетической безопасности Европы и переход на возобновляемые источники энергии.

Война •   •  10793 просмотра
Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка

россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ

россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и НАТО, проверяя устойчивость аэродромов к атакам и проводя учения по восстановлению взлетно-посадочных полос и защите самолетов.

Война •   •  8095 просмотра
россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ

Атака рф на Львов: полностью уничтожена подстанция, три человека пострадали - ОВА

Во время утреннего обстрела электроподстанция во Львове была полностью разрушена.

Война •   •  7524 просмотра
Атака рф на Львов: полностью уничтожена подстанция, три человека пострадали - ОВА

Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии

В течение следующих пяти лет Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в Германию для расширения искусственного интеллекта через новые центры обработки данных и учебные программы.

Экономика •   •  7015 просмотра
Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии

В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"

По оценкам британской разведки, потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше уменьшит ограниченные военно-морские ресурсы России в Черном море и сделает ее логистическую цепь уязвимой к новым украинским атакам.

Война •   •  10573 просмотра
В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"