Українські військові отримають гвинтівки від найкращих світових виробників зброї - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони України видало реєстраційні свідоцтва на 20 зразків стрілецької зброї та 4 гранатомети зі США, Туреччини та Німеччини, що дозволило їх придбання та використання українськими військовими частинами.
Цього місяця Міністерство оборони України оформило свідоцтва про реєстрацію 20 зразків стрілецької зброї іноземного виробництва. Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
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У відомстві підкреслюють, що пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки відомих світових виробників підсилять бойові спроможності українських підрозділів.
За словами Івана Гаврилюка, це продукція відомих у світі виробників – компаній Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler & Koch GmbH, Browning.
Також реєстраційні свідоцтва для експлуатації у військах також отримали чотири зразки 40-мм гранатометів виробництва США, Туреччини та Німеччини. Окрім того, чотири типи монокулярів та бінокулярів нічного бачення чеського, американського та французького виробництва.
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Отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин
Отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин.
Нагадаємо
В січні Міністерство оборони дозволило для використання у війську понад 40 зразків озброєння та військової техніки. Зокрема йдеться про самохідні артилерійські системи, міномети, спеціалізовану техніку, безпілотні літальні апарати та боєприпаси до них українського та іноземного виробництва.