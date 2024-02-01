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Міномети, дрони та САУ: Міноборони допустило до експлуатації понад 40 зразків озброєння та військової техніки

Міномети, дрони та САУ: Міноборони допустило до експлуатації понад 40 зразків озброєння та військової техніки

Київ • УНН

 • 21866 перегляди

В січні Міністерство оборони дозволило для використання у війську понад 40 зразків озброєння та військової техніки, включаючи самохідні артилерійські системи, міномети, спеціалізовану техніку, безпілотні літальні апарати та боєприпаси до них українського та іноземного виробництва.

У січні 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) українського та іноземного виробництва. Про це заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає УНН.

Деталі 

У новому переліку допущених до експлуатації зразків ОВТ – САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовуються ЗСУ, збільшився у січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.  

У переліку допущених до експлуатації в українському війську зразків також є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР )

- резюмували в Міноборони. 

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Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Доповнення 

У міноборони пояснили, що кодифікація – тобто допуск зразка ОВТ до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO – дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України.  

Нагадаємо

У грудні 2023 і січні 2024 року Міністерство оборони і Збройні сили України впровадили ще 18 стандартів НАТО, довівши їх загальну кількість до 315. Ще 50 стандартів планується впровадити у 2024 році.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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